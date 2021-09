Hitit Üniversitesinde mezuniyet coşkusu

Üniversitenin 15 Temmuz Spor Salonu’nda gerçekleştirilen mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törene Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, Garnizon Komutanı Per. Kd. Albay Ferhan Işık, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, öğretim görevlileri, akademisyenler, öğrenciler ve mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı.



‘İNANARAK YAPILAN HER ÇALIŞMA BAŞARIYA ULAŞIR’

2020-2021 akademik yılının okul birincisi Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisi 52 yaşındaki Sema Büyükyabat, törende yaptığı konuşmada inanarak, severek, emek verilerek yapılan her çalışmanın karşılığının alındığını söyledi. Başarılı olacağına inanılan, sevdiğimiz işlere enerji harcamak gerektiğini belirten Büyükyabat, “Kendi tecrübelerimden yola çıkarak genç arkadaşlarıma naçizane birkaç şey söylemek isterim. Lütfen zamanınız, sahip olduğunuz güzel şeylerin, ailenizin, arkadaşlarınızın, hocalarınızın kıymetini bilin. Yaşanılan her günü size sunulmuş bir nimet, bir fırsat olarak görün. Ve her gün kendinize yeni bir şeyler katmak için çalışın.” dedi. Büyükyabat, kendisini yetiştiren şu an hayatta olmayan anne ve babasına, ilkokuldan üniversiteye kadar hayatına dokunan tüm hocalarına ve eşi ile çocuklarına teşekkür etti.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, törende yaptığı konuşmada, pandemi koşulları dolayısıyla fakültelerin ve meslek yüksekokulların kendi özel ortamlarında mezuniyet törenlerini gerçekleştirdiklerini bugün burada dereceye giren öğrenciler için düzenlenen törende hem öğrencilerin hem ailelerinin heyecanlarını paylaştıklarını söyledi.



‘ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN EĞİTİMDEN TAVİZ VERMEDİK’

İçinden geçilen salgın koşullarını ifade etmeden hiçbir konunun tamamlanamadığını dile getiren Öztürk, “Üniversitelerimizi eğitim, araştırma ve topluma hizmet olarak belirlediği üç temel alanda salgın şartlarında bazı kısıtlamalarla yüz yüze kaldık. Biz genç ve dinamik bir üniversite olarak şartları en iyi şekilde değerlendirerek, tedbirleri de sıkı şekilde takip ederek, eğitim ve öğretimimizde, araştırma ve geliştirmede herhangi bir sıkıntıya uğramamak için elimizden gelen özeni gösterdik. Ve bu şartlarda kıymetli meslektaşlarıma, öğretim görevlilerimize ve idari personelimize teşekkür etmek istiyorum. Zor günlerdi ama hep birlikte hamdolsun atlattık.” diye konuştu.

Bu zor zamanlarda üzerlerine düşen vazifenin farkında olduklarını belirten Öztürk, her ne şartlarda olursa olsun eğitimden taviz vermeden araştırma geliştirmeyle, ülkemizin ve ilimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bütün gereklilikleri yerine getirerek ve toplumla bütünleşerek, toplumun her ferdine dokunarak, azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Yeni eğitim öğretim döneminin devamı ve yeni kısıtlamalarla karşı karşıya kalmamak için aşılama ve tedbirlere uymanın önemini dile getiren Öztürk, “Hangi şartlarda olursa olsun kararlı bir şekilde, akademisyenlerimizin kararlı duruşlarıyla, öğrencilerimizin sabrıyla aşamayacağımız herhangi bir engel olduğunu düşünmüyorum.” dedi.



‘MAKİNE VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ ALANINDA İHTİSASLAŞAN TEK ÜNİVERSİTE’

Türkiye'nin daha da gelişmesi, büyümesi ve her alanda söz sahibi olması için ülkenin tüm dinamiklerine ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Öztürk, şöyle konuştu: “Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomik yönden gelişmiş olmakla birlikte dışa bağımlılığı kalmayan, bilim ve teknolojide sayılı ülkelerden biri haline gelmek üzere bizlere koyduğu 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine sağlam hedeflerle ulaşmak üzere üniversitelere de ciddi görevler düşüyor. Bu doğrultuda Çorum’un Hitit Üniversitesi’nin öğrencilerimizin önünü açacak ciddi bir adım atmaya niyetlendik ve pandemi döneminin başınsa denk gelen bir dönemde bu adım sayesinde üniversitemizi çok özel bir noktaya yerleştirdik. Türkiye’de şu anda 2000 yılı sonrası kurulan üniversiteler arasında makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan tek üniversite olarak Yüksek Öğretim Kurulumuz tarafından onaylandı. Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği halinde yürütülen birçok projenin hayata geçirilmesini sağlayan üniversitemiz, YÖK tarafından yürütülen “Yükseköğretim Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi”ne dahil olan 15 üniversite arasında yer alıyor.”



‘HAYATINIZ BAŞARILARLA DOLU OLSUN’

Mezun öğrencilere de seslenen Öztürk, şunları kaydetti: “Sizler başarıdan başarıya koşarken mezun olduğunuz Hitit Üniversitesini de yücelteceksiniz bundan eminim. Sizler bizim artık gönüllü elçilerimizsiniz. Önünüze çıkan fırsatları çok iyi değerlendirecek, ailenizin ve üzerinizde emeği olan kim varsa bu milletin, bu devletin ve bu toprakların üzerinizdeki haklarını geri ödeyecek şekilde gayretlerinizi rabbim bereketlendirsin. Hayatınız başarılarla dolu olsun.”

Vali Mustafa Çiftçi ise törende yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, “Sizlere bundan sonraki hayatlarınızda üstün başarılar diliyorum. Öğrencilerimizin eğitim hayatlarında maddi ve manevi fedakarlıklardan kaçınmayan ailelerine, büyük fedakarlık gösteren öğretim görevlilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından Öztürk ve protokol üyeleri tarafından bölümlerinde dereceye giren öğrencilere belgelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler ve Türk bayrağı takdim edildi.

Törenin sonunda öğrenciler, keplerini havaya atıp mutluluklarını aileleriyle paylaştı.

(Nurdan AKBAŞ)