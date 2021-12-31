Hitit Üniversitesi’nde elektrikli ve hibrit araçlar paneli

Panele, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Faruk Maraşlıoğlu ve Panel Başkanı olarak Otomotiv Teknolojisi Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Furkan Akbulut, yetkili servis temsilcileri katılmıştır. Ayrıca Teknik Bilimler MYO Otomotiv ve Elektrik bölümü öğrencileriyle, Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de panele katılım sağladı.

İlk olarak ABB E-mobilite Pazarlama Sorumlusu Mina Başaran, çevrimiçi sunumunu yaptı. Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, panele İstanbul’dan tam elektrikli aracıyla katıldı.

Türkiye’deki elektrikli araç ve şarj istasyonlarıyla ilgili mevcut durumu ifade eden Bayram, “2011 yılında 500’ün altında elektrikli araç varken, bu sayı 2019 yılında 1126’ya yükseldi. Bununla birlikte şarj istasyonları sayısı 2011 yılında sadece 15 iken 2020 yılında 2000’e yükseldi. Bu sonuçlar da her 2 otomobile 1 şarj ünitesi düştüğünü gösteriyor” ifadelerini kullandı. Bayram, Çorum’daki mevcut sayının ise 2 tane hızlı ve 4 tane normal şarj istasyonunun olduğunu vurguladı.

İkinci oturuma Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seyfi Şevik, “Güneş Enerjili Araç Şarj istasyonları” isimli sunumunu gerçekleştirdi. Türkiye'de direkt olarak enerjisini güneşten sağlayan güneş enerjili şarj istasyonlarının da mevcut olduğuna işaret eden Şevik, mevcut akaryakıt istasyonlarının güneş enerjili şarj istasyonlarına dönüşümü, yeni güneş enerjili şarj istasyonları ve rüzgâr enerjili şarj sistemleri ile ilgili bilgiler paylaştı.

Son olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet İhsan Karamangil çevrimiçi olarak “Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Otomotiv Sektörü” isimli sunumlarını gerçekleştirdi. Karamangil, Avrupa yeşil mutabakatı çerçevesinde sera gazı emisyon değerlerinin 2030 yılında 43 gCO2/km ve 2035 yılında ise 0 gCO2/km seviyelerine düşürülmesinin hedeflendiğini ifade etti. (Haber Merkezi)

