Hitit Üniversitesi’nde 87 Azerbaycanlı öğrenci 

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Öztürk, “Azerbaycan’dan aramıza bu yıl katılan Sona ve Günay ziyaretimize geldi. Gözümüz, kulağımız, gönlümüz her zaman Can Azerbaycan’da. Sevgili Sona’ya güzel hediyesi için teşekkür ediyorum. Anlamlı hediyesini bu yıl aramıza katılan 87 Azerbaycanlı öğrencimiz adına kabul ettik” dedi.

Öte yandan Azerbaycan ile tek millet iki devlet şiarıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Öztürk, “Azerbaycan’ın geleceğini şekillendirecek gençleri yetiştiriyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle Karabağ Zaferi’nin 1. yılını kutluyor, şanlı mücadelenin yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

