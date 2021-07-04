Hitit Üniversitesi’nde 4 yeni bölüm daha açılıyor

Buna göre Hitit Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Eczane Hizmetleri, Odyometri, İş ve Uğraşı Terapisi ile Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programlarına öğrenci alımı yapılmasına ilişkin teklif YÖK tarafından onaylandı.

Yeni eğitim-öğretim döneminde HİTÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Eczane Hizmetleri, Odyometri ile İş ve Uğraşı Terapisi Programlarına 40’ar, Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programına ise 30 öğrenci alımı yapılması planlanırken, programların Yurtdışı Öğrenci Kabulü kapsamında ise 5’er öğrenci kontenjanı bulunduğu bildirildi.

Sağlık Hizmetleri MYO’nun geçtiğimiz yıl ilk öğrencilerini alarak eğitim-öğretime başladığını ifade eden Hitit Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İhsan Çetin, “Geçtiğimiz yıl Meslek Yüksekokulumuza ile öğrencilerimizi aldık. Öğrenci aldığımız 2 programımızda da %100 doluluk oranına ulaşmıştık. Bu yıl 4 yeni programımıza daha öğrenci alımı yapacağız. İstihdam odaklı bölümlerimiz ve aramıza katılacak öğrencilerimizle Meslek Yüksekokulumuzun kapasitesini genişletmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Öğrenci alımı yapılacak programlara ilişkin bilgiler de paylaşan Doç. Dr. Çetin, Eczane Hizmetleri Programı ile toplum sağlığı için son derece önemli olan eczacılık sektörüne teorik ve uygulamalı eğitimle nitelikli teknik elemanların yetiştirileceği bilgisini paylaştı. (Volkan SINAYUÇ)

