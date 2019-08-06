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Hitit Üniversitesi’nde 3 yeni lisansüstü program

Lisansüstü eğitime önem veren HİTÜ, bünyesine üç tane yeni Lisansüstü program açtı.

Hitit Üniversitesi’nde 3 yeni lisansüstü program

Lisansüstü eğitime önem veren HİTÜ, bünyesine üç tane yeni Lisansüstü program açtı.

06 Ağustos 2019 Salı 00:51
Hitit Üniversitesi’nde 3 yeni lisansüstü program

Hitit Üniversitesi’ne Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Siyaset Bilimi Doktora programı ile disiplinler arası eğitim vermek üzere İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Tezli Yüksek Lisans programları açılacak 3 yeni lisansüstü program ile birlikte toplam lisansüstü program sayısı 53’e çıkmış olacak.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada ayrıca Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Tezli 2 yeni Yüksek Lisans programlarının açılacağı ve yüksek lisans program sayısının da toplamda 41’e ulaştırılmış olacağı vurgulandı.

HİTÜ tarafından yapılan açıklamada açılan son programlarla birlikte üniversitede 12 doktor, 41 yüksek lisans olmak üzere toplam 53 lisansüstü program bulunduğu da dile getirildi.

(Haber Merkezi)

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