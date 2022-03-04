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Hitit Üniversitesi ve ÇOKİŞ’e Kariyer Fuarı’nda büyük ilgi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Samsun’da düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı’nda Çorum’da yerini aldı.

Güncel 04.03.2022, 19:18
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Hitit Üniversitesi ve ÇOKİŞ’e Kariyer Fuarı’nda büyük ilgi

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde yüzlerce firma ve 6 paydaş üniversiteyi binlerce öğrenci ve mezunla buluşturacak Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF 2022) açılış töreni ile başladı. İki gün sürecek olan fuarın açılışında ilk olarak OMÜ öğrencileri tarafından müzik konseri sunuldu. Ardından saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla açılış programına geçildi. Fuarda 200 işveren ve kurumun yer aldığı açıklandı. 


Programa Çorum’dan da Hitit Üniversitesi ve Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi (ÇOKİŞ) stant açtı. Ayrıca açılış törenine Vali Mustafa Çiftçi ile Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de katıldı. Samsun Eski Makro Alışveriş Merkezi’nin bulunduğu alanda açılan fuara ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, OMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ve Prof. Dr. Recep Sancak, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, OMÜ OKAF’22 Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esat Şanlı, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler, çok sayıda katılımcı kurum, kuruluş ve firma yetkilisi, sivil toplum kuruluşlarının sorumluları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
OMÜ OKAF’22 Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şanlı törende yaptığı konuşmada; “OKAF’22, öğrencilerimizin kariyer yolculuklarında önemli bir adım atmalarının zeminini oluşturacak” dedi.

OMÜ Rektörü Ünal, OKAF’22’nin OMÜ evsahiliğinde, Amasya, Çorum, Samsun, Tokat Gaziosmanpaşa, Ordu ve Sinop Üniversitelerinin paydaş üniversite olarak yer aldığı ve bölgede ilk defa yapılan bir etkinlik olduğu belirterek “Bu fuarda, farklı iş alanlarında, zaman ve emekle elde edilen birikimin, başarı ve uzmanlıkların yani kariyerlerin ve kariyer imkânlarının görünür olması hedeflenmekte. Bu nedenle OKAF’22 kariyer fuarı olarak tanımlandı. Bu anlamda bir fuarın açılışını yapmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Şüphesiz fuarın ruhuna uygun buluşmalar, iş birlikleri ve ticaret imkânları oluşacaktır. Ancak biz, burada üretilen malın değil, katma değeri yüksek, doğanın fıtratına uygun, nitelikli, yenilikçi ve daha ekonomik üretim gücünün buluşmasını, dolayısıyla nitelikli bir ekosistemin kurgulanmasını arzu ediyoruz.” dedi.
“Sektörlerle kalıcı ve kurumsal iş birlikleri arayışı içerisindeyiz” diyen Prof. Dr. Ünal, üniversiteler olarak insanlık yararına ve Türkiye’nin rekabet gücünü arttıracak ekosistemin oluşturulabilmesi için sorumluluk üstlendiklerini vurguladı.


Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in konuşmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından konser verildi. Sonrasında ise programa katılan protokol fuarda açılan stantları gezerek firma yetkilileri ile sohbet etti. 
OKAF’22’de Çorum Hitit Üniversitesi ve ÇOKİŞ büyük ilgi gördü.


(Volkan SINAYUÇ)
 

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