Hitit Üniversitesi URAP sıralamasında yükseliyor

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren University Ranking By Academic Performance (URAP) 2021-2022 Dünya Sıralaması açıklandı. Dünyada akademik performansı en yüksek 3 bin üniversitenin yer aldığı sıralamaya, Türkiye’den aralarında Hitit Üniversitesi’nin de bulunduğu 112 üniversite girebildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada sıralamada yayımlanan makale sayısı, geriye doğru son 5 yıllık atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, toplam yayın etkisi, toplam atıf etkisi ve uluslararası iş birliği alanlarındaki performansa göre elde edilen puan dikkate alındı. Geçen yıl söz konusu kategorilerde 137.15 puanla 2 bin 206’ıncı sırada bulunan Hitit Üniversitesi, bu yıl toplam 154.66 puanla, 801 üniversiteyi geride bırakarak 2 bin 199’uncu oldu.

Dünya sıralamasında, geçen yıla göre 7 basamak yükselen Hitit Üniversitesi, ülkemizden yer alan 112 üniversite arasında ise 47. sıraya yerleşti. Geçen yıl 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında 15. sırada bulunan üniversitemiz, bu kategoride de önemli bir başarı elde ederek 12’inci oldu.

PROF. ÖZTÜRK: “BAŞARININ SÜRDÜRÜLEBİLMESİ ÖNEMLİ”

HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, URAP sıralamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sıralamanın üniversitelerin akademik performansını ortaya koyan önemli bir ölçü olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Öztürk, şunları kaydetti: “2000 yılından sonra kurulan Türkiye’nin en genç üniversitelerinden biri olmamıza rağmen, imkanlarımızı en iyi şekilde değerlendirerek ve alanında yetkin öğretim elemanlarımızın özverili çalışmaları sayesinde elde ettiğimiz bu başarının sürdürülebilirliği bizim için çok çok önemli. 2018 Dünya Sıralamasında, 2 bin 342’inci sırada bulunan Üniversitemiz, 2019’da 2 bin 291, 2020’de 2 bin 206 ve 2021’de 2 bin 199’uncu sıraya yükseldi. Burada, her yıl değerlendirmeye alınan üniversite sayısının da artmasına rağmen, bu yükselişi sürdürmek önemli bir başarı. Bu noktada gayretlerinden ve başarılı çalışmalarından dolayı öğretim elemanlarımıza ve idari personelimize teşekkür ediyorum.”

HİTÜ’nün giderek yükselen bir ivmeyle yoluna devam ettiğini ifade eden Rektör Öztürk, “Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma hizmet bağlamında çalışmalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz. İhtisaslaşma alanımız kapsamındaki savunma, sağlık ve gıda teknolojileri başta olmak üzere gerçekleştireceğimiz projelerle hem üniversitemizin başarı çıtasını yükselteceğimize hem de ülkemizin hak ettiği yerlere ulaşmasına büyük katkılar sağlayacağımıza yürekten inanıyorum.” ifadesini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)

