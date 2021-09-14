Hitit Üniversitesi'nden yurt dışı fırsatı

Hitit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Erasmus+ Gençlik Hareketliliği kapsamında Üniversitemizin ortak olduğu 7 farklı ülkeden (Türkiye, Yunanistan, Hollanda, Fransa, Bulgaristan, İngiltere ve Portekiz) toplamda 50 katılımcının yer aldığı KA105 tipi projenin etkinlikleri 8-17 Ekim 2021 tarihleri arasında Loutraki–Korinthias/Yunanistan’da gerçekleştirilecektir. Proje, gençlerin önceliklerine odaklanmak ve özellikle risk altındaki gençlerin eğitimde, sporda ve iş hayatında eşit fırsatlara sahip olmalarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca projede, hareketsiz yaşamın zararlı etkileri hakkında farkındalık oluşturulması (sanat etkinlikleri, tartışma grupları, simülasyonlar), gençlerin aktif bir yaşam seçmeye teşvik edilmesi ve hareketsiz yaşamla başa çıkmak için çözümler içeren bir eylem planı oluşturulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, Üniversitemizi temsil etmek üzere 5 öğrencimizin (ön lisans, lisans, lisansüstü fark etmeksizin) masrafları proje bütçesinden karşılanmak üzere katılım sağlaması planlanmaktadır. Projeye katılmak isteyen öğrencilerimizin Teknoloji Transfer Ofisi internet sitesindeki (www.tto.hitit.edu.tr) “Erasmus+ Kayıt” sekmesinden veya buraya tıklayarak kayıt yaptırması gerekmektedir. Sorularınız için tto@hitit.edu.tr e-posta adresi üzerinden iletişim kurabilirsiniz.” (Haber Merkezi)

