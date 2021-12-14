Hitit Üniversitesi en çok proje üreten üniversiteler arasında

Yaptığı çalışmalarla her alanda gelişimini sürdüren HİTÜ, yeni tip koronavirüs koşullarına rağmen 2020 yılında da yükselişini sürdürdü. Hitit Üniversitesi’nin imza attığı başarılı çalışmalar, YÖK tarafından açıklanan “YÖK Karnesi”ne de yansıdı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından “Eğitim ve Öğretim”, “Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın”, “Uluslararasılaşma”, ile “Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk” olmak üzere 4 temel alanda toplam 45 farklı göstergede değerlendirilen “2020 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları” açıklandı. Rapora göre üniversitemiz, bilimsel yayınlar, uluslararası ortaklıkla yürütülen projeler ve çevreci üniversite endeksinde ön plana çıktı.



HİTÜ, ULUSLARARASI PROJELERİYLE 1’NCİ

Hitit Üniversitesi, yurtdışı kurumlarla yürütülen projeler bazında 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında birinci sırada yer aldı. Uluslararasılaşma bağlamında çalışmalarını yoğunlaştıran HİTÜ’nün, yurt dışı kurumlarla ortak yürütülen proje sayısında salgının olumsuz etkilerine rağmen 2019 yılında 4 olan proje sayısını 13’e yükselterek 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında birinci sıraya yerleştiği, uluslararası ortaklı proje sayısının değerlendirildiği kriterde toplam 193 üniversite arasında ise 32’inci sırayı 3 üniversite ile paylaştığı açıklandı.

İHTİSASLAŞANLAR ARASINDA 3’ÜNCÜ

Hitit Üniversitesi raporda yer alan göstergeler setinin “Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın” ana alanındaki öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı ile en yüksek %10’luk dilimde atıf alan yayın sayısı oranların da yükselişini sürdürdü.

“SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI endeksli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı” kriterinde 2019 yılında 0,431 olan oranını 0,493’e yükselten üniversitemiz, ihtisaslaşan 22 üniversite arasında 3’üncü sırada yer alan Hitit Üniversitesi, tüm üniversiteler arasında 48’inci olurken, 2000 yılı sonrası kurulan 108 üniversite arasında ise 24’üncü oldu.

2019 yılında 0,139 olan “Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı”nı da 0,253’e yükselten HİTÜ, “En yüksek %10’luk dilimde atıf alan yayın sayısı”nda ise geçen yıla göre yaklaşık %26 artış sağlayarak oranı 102’ye çıkardı.



GREENMETRİC’TE YÜKSELİYOR

Dünya genelinde çevreye duyarlılık ve uyumluluk alanlarında değerlendirilmeye hak kazanan üniversiteler arasında yüzlerce üniversiteyi geride bırakan üniversitemizin başarısı YÖK’ün karnesindeki yerini aldı. 2020 yılında ülkemizden 55 üniversitenin katıldığı ve ilk 3 sırayı İstanbul Teknik, Erciyes, Ortadoğu Teknik ve Ege Üniversitesi gibi sayılı üniversitelerin aldığı Greenmetric Dünya Üniversiteler Sıralamasında HİTÜ, ülkemizden başvuran 55 üniversite arasında 7’inci, dünya genelinde yapılan sıralamada ise 912 üniversiteden 704’ünü geride bırakarak, 208’inci sıraya yerleşti. Yükselişini Greenmetric Dünya Üniversiteler Sıralamasında da devam ettiren HİTÜ, 2019 Greenmetric sıralamasında dünyada 780 üniversite arasında 282’inci, Türkiye sıralamasında ise 42 üniversite arasında 9’uncu olmuştu.

Öte yandan eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında da önemli gelişmeler yaşanan üniversitemizde, 2019 yılında mezun doktora öğrenci sayısı 13 iken, bu sayı 2020 yılında 18’e yükseldi. HİTÜ öğrencilerinin yaptığı endüstriyel projelerin sayısında da artışın görüldüğü karnede 2019 yılında 20 olan proje sayısı 2020 yılında 44 olarak açıklandı.



ÖZTÜRK: “ÜLKEMİZE KATKI SAĞLAMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, HİTÜ’nün yükselen bir ivmeyle daha iyi bir noktaya taşımanın gayreti içinde olduklarını belirterek “Başta ilimiz ve bölgemiz olmak üzere her anlamda ülkemize katkı sağlamak amacıyla öğretim elemanlarımızla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Çalışmalarımızın bir ayağında öğrencilerimiz, diğer ayağında ise araştırma geliştirme ile birlikte üretim var. Bu bağlamda ihtisaslaşma alanımızı bir kaldıraç olarak kullanacağız. Çok yoğun ve kaliteli yayın yapan bir akademik kadroya sahibiz. Hocalarımızın yayınlarla birlikte üretime daha fazla katkı sunan çalışmalar yapmasını gerçek manada önemsiyoruz. Yaptığımız bilimsel çalışmalarla yükseköğretim alanına ve ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin salgın şartlarında bazı kısıtlamalarla yüz yüze kaldığını ifade eden Prof. Dr. Öztürk, “Genç üniversite olarak şartları en iyi şekilde değerlendirerek, eğitim ve öğretimlerimizde, araştırma geliştirmede hiçbir sıkıntıya uğramamak için elimizden gelen özeni gösterdik. Bu noktada gayretlerinden ve başarılı çalışmalarından dolayı öğretim elemanlarımıza, öğrencilerimize ve idari personelimize teşekkür etmek istiyorum.” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)