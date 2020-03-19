Hitit Üniversitesi el dezenfektanı üretti

HİTÜ Kimya bölümü tarafından yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı el dezenfektanları yapıldı. Tüm dünya ile birlikte Türkiye genelinde koronavirüs sebebi ile gerekli önlemler alınmaya devam ediyor. Hitit Üniversitesi de önlem amaçlı el dezenfektanları üretimi yaptı.

Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, “Tebrikler Hitit Üniversitemize üniversitemiz çalışıyor. Kimya bölümü üretiyor. Üniversitemiz koronavirüs (covid 19) a karşı el dezenfektanları üretti” paylaşımı yaptı.

(Haber Merkezi)