Hitit Üniversitesi dolulukta 135 üniversite arasında 123’üncü 

135 Devlet Üniversitesi arasında Hitit Üniversitesi ise Lisans Doluluk oranında yüzde 56.64 ile 123’üncü sırada yer aldı. ÖSYM’nin paylaştığı sayısal verilere göre, MYO’lardaki tercihlerin eklenmesi ile birlikte Hitit Üniversitesi’nde doluluk oranı yüzde 69’a ulaştı.

2006 yılında bizimle beraber kurulan üniversitelere bakıldığında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi yüzde 65.5 oranı ile 103, Kastamonu Üniversitesi yüzde 63.8 ile 108,, Düzce Üniversitesi yüzde 75.4 ile 80, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yüzde 72.1 ile 88, Uşak Üniversitesi yüzde 62.4 ile 114, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi yüzde 72.4 ile 86, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi yüzde 79.4 ile 67, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi yüzde 76.4 ile 78, Yozgat Bozok Üniversitesi yüzde 59.8 ile 120, Adıyaman Üniversitesi yüzde 79.3 ile 68, Ordu Üniversitesi yüzde 78 ile 72, Amasya Üniversitesi yüzde 79.7 ile 65, Aksaray Üniversitesi yüzde 66.4 ile 99 ve Giresun Üniversitesi yüzde 68.7 doluluk oranı ile sıralamada 94. sırada yer aldı.

GEÇEN YIL DOLULUK YÜZDE 93 OLMUŞTU

Bu arada HİTÜ’de YKS 2020 Merkezi Yerleştirme Sonuçlarına göre; genel kontenjanlarda doluluk oranı yüzde 93 olarak gerçekleşmişti. Yine Hitit Üniversitesi’nde en son 2015 yılında doluluk oranı yüzde 100 olmuştu.

(Haber Merkezi)

