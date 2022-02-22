Son Dakika

Hitit Üniversitesi, doğal gazı sıvılaştırıp daha ucuza nakledilmesini sağlamayı hedefliyor

Çorum Hitit Üniversitesince TÜBİTAK desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, doğal gazın sıvı halde nakliyesinin çok daha düşük maliyetle sağlanması hedefleniyor.

Güncel 22.02.2022, 13:54 22.02.2022, 13:58
86
Hitit Üniversitesi, doğal gazı sıvılaştırıp daha ucuza nakledilmesini sağlamayı hedefliyor

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kurtbaş, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada doğal gazın taşınmasında ve kullanılmasında sıvılaştırma-gazlaştırma işleminin maliyet açısından önemli bir süreç olduğunu, bu nedenle doğal gazın sıvı halinden gaz hale dönüşümü için kullanılan sistemin geliştirilmesine yönelik bilimsel çalışmalar yapıldığını bildirdi.

Türkiye’de, endüstriyel boyutta sıvı doğal gazın gazlaştırılmasında kullanılan ısı değiştiricilerinin geliştirilmesi üzerine ilk bilimsel çalışmanın Hitit Üniversitesi öncülüğünde yapılacağına işaret eden Kurtbaş, şunları kaydetti:

"Jeopolitik gelişmeler, enerji nakil hatlarında zaman zaman yaşanan sıkıntılar, sıvılaştırılmış doğal gazı daha önemli hale getirdi. Doğal gaz, çok yüksek basınçlar altında ve soğutma yoluyla sıvılaştırılmaktadır. Sıvı fazdaki doğal gazın hacminin gaz fazındaki doğal gazın hacminden yaklaşık 600 kat daha küçük olması, doğal gazın sıvı halde nakledilmesini kolaylaştırmaktadır. Yine sıvılaştırılmış doğal gaz, gaz istasyonlarında hava ısıtmalı kriyojenik evaporatör (HIKE) (çok düşük sıcaklıklarda üretim yapan buharlaştırıcı) vasıtasıyla buharlaştırılmaktadır. Dünyada bu işlemleri çok daha düşük maliyetle gerçekleştirme yönünde arayış var. Bu alanda yapılan çalışmalara ülkemizin katkısı oldukça kısıtlıdır. Hitit Üniversitesi olarak, ilk kez biz bu alanda çalışma yapmış olacağız."

Kurtbaş, proje kapsamında doğal gazın sıvılaştırılmasında kullanılan "hava ısıtmalı kriyojenik evaporatör" cihazına alternatif "farklı kanatlı evaporatör" geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Cazgır AŞ ile birlikte yürütülecek projeye TÜBİTAK'ın 719 bin 800 lira finansal destek sağlayacağını aktaran Kurtbaş, şöyle devam etti:

"Cazgır Makine AŞ, ülkemizde HIKE üretiminde en büyük potansiyele sahip firmadır. Firmamızın ortaya koyduğu problemlere bağlı olarak bu proje fikri ortaya çıkmıştır. Firmanın da 225 bin liralık ürün desteği ile yapacağımız çalışma kapsamında, mevcut HIKE'lere alternatif farklı kanatlı evaporatörler (buharlaştırıcı) geliştirilerek incelenecek. Hem ısı ve akışkan akışı hem de mekanik özelliklerinin kriyojenik (çok düşük sıcaklıklarda yapılan üretim) şartlardaki davranışı araştırılacak. Elde edilen bulgulara göre, HIKE'lerin farklı ortam ve çalışma şartlarına göre optimum çalışma şartları belirlenerek bir yazılım geliştirilecektir. Böylece faklı iklim ve çalışma şartları için optimum HIKE tasarımı sağlanacak, endüstriyel üretimde üretim maliyetleri ve ihtiyaç fazlası üretim minimize edilecek."

Hitit Üniversitesinin makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan bir üniversite olduğunu hatırlatan Kurtbaş, projenin 30 ayda tamamlanacağına dikkati çekerek, "30 aylık sürede, 2024 yılında tamamlanması planlanan çalışmaların sonucunda hem bölgemize hem de ülke ekonomisine önemli katkımız olacak. Yeni geliştirilecek sistem ile ülkemizin bu alanda oluşan cari açığın kapatılmasına katkı sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
kapalı
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 25 49
3. Adana Demirspor 26 44
4. Başakşehir 25 43
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 28
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15

Gelişmelerden Haberdar Olun

@