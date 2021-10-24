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Hitit Üniversite'sinde 'Köpek Evi' projesi hayata geçirildi

Hitit Üniversitesi kampüsünde farklı noktalarda sokak hayvanlarına yönelik beslenme alanlarına bir yenisi daha eklendi. Fen Edebiyat Fakültesi yerleşkesinde 3 sokak köpeği için beslenme alanı oluşturuldu. 

Güncel 24.10.2021, 00:11
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Hitit Üniversite'sinde 'Köpek Evi' projesi hayata geçirildi

Fen Edebiyat Fakültesi binasının bulunduğu yerleşkede, öğrenciler tarafından beslenen sokak köpekleri için düzenli bir alan oluşturulmasına yönelik başlatılan çalışma tamamlandı. Hitit Üniversitesi ve Hayvan Hakları Kulübünün işbirliğinde, köpek evi yapılan alanda, aşıları tamamlanmış 3 köpeğin bakımı yapılacak. 
Hitit Üniversitesi Hayvan Hakları Kulübü Sözcüsü Furkan Pazarcı, Fen Edebiyat Fakültesi’nde besledikleri köpeklerle ilgili bir süreden beri sosyal medya ve bazı yayın organlarında yer alan polemiklerin tamamen yanlış anlaşılmalardan kaynaklandığını söyledi. 


Kulüp olarak, üniversite yönetimiyle yaptıkları görüşmelerin sonucunda, sokak köpeklerinin sağlıklı bir ortamda yaşamasına yönelik çalışma yapıldığını belirten Pazarcı, “Can dostlarımız, fakültemizde beslemiş olduğumuz köpeklerimiz, artık sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdüreceklerdir. Üniversitemize ve Rektörümüze hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı. 
Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, üniversite yönetimi olarak sokak hayvanlarını hiçbir zaman göz ardı etmediklerini vurgulayarak, bunun somut örneği olarak üniversite kampüsünün farklı noktalarında sokak hayvanlarına yönelik oluşturulan beslenme alanlarına dikkati çekti. 
Fen Edebiyat Fakültesi yerleşkesinde de geçen yıl Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesinin desteğiyle kedi evi inşa edildiğini hatırlatan Prof. Dr. Baykam, “Fen Edebiyat Fakültemizin bulunduğu yerleşkede aşıları yapılmış ve sağlık durumları gözetim altında bulunan köpekler için de denetim altında tutulabilecek bir köpek evi ve beslenme alanı oluşturduk. Böyle bir projeyi hayata geçirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu, 

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