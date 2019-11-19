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“Hitit Ülkesinde Sanat”

Vakıf 19 tarafından stant açılarak Çorum’un tanıtıldığı Travel Expo Ankara’da, Çorumlu ve Çorum dostu sanatçıların sergisi de büyük beğeni topladı.

“Hitit Ülkesinde Sanat”

Vakıf 19 tarafından stant açılarak Çorum’un tanıtıldığı Travel Expo Ankara’da, Çorumlu ve Çorum dostu sanatçıların sergisi de büyük beğeni topladı.

19 Kasım 2019 Salı 22:10
“Hitit Ülkesinde Sanat”

Sergiye, Gülseren Sönmez, Aynur Ocak Gündoğan, Yaşar Çallı, Çiğdem Çallı, Tuğrul Velidedeoğlu, Uğur Özen, Fehnur İpek, Hüsna Dişbudak, Güler Dişbudak, Sezin Aydın, Şahika Çağlar, Emine Kasap Karakoç, Zeliha Seval Özpek, Şirin Kılınç, Birsen Küpeli Kara, Atilla Döl, Kadir Şişginoğlu, Nermin Alpar, Güneş Şahin, Çiğdem Tölük Aferim ve Bağdat Demircioğlu eserleriyle katıldı.

"Hitit Ülkesinde Sanat" konulu resim sergisine katkı sağlayan sanatçılara, teşekkür belgeleri, Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Saatçi ve ATİS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül tarafından verildi.

(Haber Merkezi)

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