Hitit rölyefleri Kadeş Barış Meydanı’ndaki yerini aldı

Kadeş Barış Meydanı'na Çorum’un simgesi olan leblebi figüründen oluşan duvar rölyefi ve aslanlı kapı figürlerinden sonra oturma grupları da yerleştirilerek peyzaj düzenlemesi gerçekleştirildi.

Meydanda leblebi rölyefinin yanı sıra Hititlere ait birçok eserin de yer aldığını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “İsmini insanlık tarihinde yapılmış olan ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Barış Antlaşması’ndan alan meydanımızı daha estetik bir hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Meydanımızın ortasında kalan 30 m2’lik duvara Çorum’umuzun simgesi leblebi figürleriyle otantik bir ortam oluşturduk. Yine aynı duvar üzerine Kadeş Barış Antlaşması’nın tabletinin bir örneğini monte ettik. Gazi Caddesi’nden Kadeş Barış Meydanı’na gelen hemşehrilerimiz, Hattuşa’da bulunan Aslanlı Kapı figüründen geçerek meydana girmiş olacak. Aslanlı Kapı’dan geçen vatandaşlarımızı başta Hititler olmak üzere Osmanlı, Selçuklu ve Bizans dönemlerine ait figürlerden oluşan 8 adet eğik bank karşılayacak” dedi.

Meydanda bu çalışmaları tamamlayan Çorum Belediyesi ağaçlandırma ve peyzaj düzenlemesi ile birlikte Kadeş Barış Meydanı’nı Çorum’a yakışır hale getirdi. Başkan Aşgın da çalışmaları inceleyerek: “Kadeş Barış Meydanı'nı Çorum’umuza yakışır hale getiriyoruz. Hitit figürlerinin ve köklü tarihimize ait kültürel öğelerin rölyeflerin yer aldığı peyzaj çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Daha güzel bir Çorum için aşkla çalışıyoruz” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)

