Hitit Plastik Sanatlar Sergisi sosyal medyada paylaşıldı 

Vakıf 19’un 15 Nisan 2019’da ilkini gerçekleştirdiği Dünya Hitit Günü, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da pandemi nedeniyle kutlanamadı.

Buna karşılık, Dünya Hitit Günü’nün en ses getiren etkinliği “Hitit Plastik Sanatlar Sergisi” sosyal medyada paylaşılarak sanatseverlere ulaştırıldı.

Gazeteniz ÇORUM HABER de, sergi videolarını internet sitesinden yayınladı.

Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, ““Tarih boyunca yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesi olan sanat, ışığıyla yolumuzu aydınlatmış, geçmişin günümüze taşınmasında büyük bir rol oynamıştır” ifadesini kullanırken, Antahşum Hitit Bahar Bayramı Plastik Sanatlar Sergisi’ne eser vererek sanat ateşinin daima yanmasını sağlayan sanatçılara teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

