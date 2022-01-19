Hitit Peyzaj’da “güveç”

Çevreyolu’nda faaliyet gösteren Hitit Peyzaj’ın sahibi Uğur Balak, dün öğle yemeğinde, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar, arkadaşlarımız Selda Fındık ve Aliye Öncel ile CHP’nin önceki il başkanlarından Osman Samsunlu’ya güveç ikram etti.

Neşeli bir sohbete sahne olan yemekte, Uğur Balak’ın babası Bekir Balak, annesi Firdevs Balak ve Peyzaj Mimarı Sevda Aslan da bulundu. (Haber Merkezi)

