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Hitit MYO’da “Mesleki Bilim” şenliği düzenlendi

Hitit Üniversitesi’nde, “Meslek Yüksekokulları Mesleki Bilim Şenliği” etkinliği düzenlendi.

Güncel 06.06.2022, 23:36
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Hitit MYO’da “Mesleki Bilim” şenliği düzenlendi

 Meslek Yüksekokulları Kampüsünde düzenlenen şenliğin açılışına, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, meslek yüksekokulları müdürleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.
Şenliğin açılış konuşmasını yapan Teknik Bilimleri Meslek Yüksekokulları Müdürü Doç. Dr. Faruk Maraşlıoğlu, eğitim öğretim döneminde öğrencilerin atölye çalışmalarında ortaya çıkardığı ürünleri sergilemek amacıyla böyle bir etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Bu yıl ilk kez düzenledikleri Mesleki Bilim Şenliği etkinliğini, ilerleyen dönemde geleneksel hale getirmeyi planladıklarını bildiren Doç. Dr. Maraşlıoğlu, “Mesleki şenlik organizasyonumuzda atölye uygulamaları var, çeşitli sergiler, sportif faaliyetlerimiz var. Bunun yanında canlı performans olarak bazı hocalarımızın sunacağı müzikal gösteriler var. Yine AFAD’ın uygulamaları olacak” diye konuştu.
Şenliğe, Çorum’daki meslek liselerinde eğitim gören öğrencileri de davet ettiklerini anlatan Doç. Dr. Maraşlıoğlu, “Bu şenlik sayesinde, bizim öğrenci potansiyelimiz açısından büyük önem arz eden Çorum’daki meslek liselerine de üniversitemizi, programlarımızı tanıtmış olacağız” ifadesini kullandı.

Meslek Yüksekokulundan 16 programın, şenliğimize katkı sağladığını belirten Doç. Dr. Maraşlıoğlu, ”Şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen hocalarımıza, öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Meslek Yüksekokulları Koordinatörü ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zekeriya Işık da meslek yüksekokullarında, bir sacayağını mesleki diğer sacayağını değerler eğitiminin oluşturduğu bir eğitim öğretim vizyonunu önemsediklerini, bunun yanı sıra dersler kapsamında atölyelerde bir takım etkinlikler yaptıklarını söyledi.
MYO öğrencilerini sanayiye, ofislere gönderip oradaki bilgi tecrübelerini almalarını sağlamaya yönelik çalışmalarla birlikte reel sektörün bilgi birikimini de kampüse taşımaya gayret ettiklerini anlatan Doç. Dr. Işık, “Bazen de bizzat atölye çalışmalarıyla yaptığımız ürünleri sizlere teşhir etmeye, böylece gençlerimizi yüreklendirmeye, teşvik etmeye çalışıyoruz. Mesleki Bilim Şenliği bu amaçla düşündüğümüz program oldu” şeklinde konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından, sergi alanı gezildi. Öğrencilerin eğitim öğretim yılı boyunca atölye çalışmalarında ürettikleri eserlerin beğeniye sunulduğu şenlikte, ayrıca öğrencilerin katılımıyla çeşitli oyunlar, müzik ve eğlence etkinlikleri gerçekleştirildi.

(Haber Merkezi) 
 

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