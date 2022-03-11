Hitit lezzetleri tattırıldı

3500 yıllık geçmişe sahip olan Hitit ekmekleri, ritüeller sırasında tanrılara kurban edilmek amacıyla yapılıyordu.Tarifleri Hitit Çivi yazılı metinler ışığında elde edilmiş ve günümüz koşullarına uyarlanmış ekmekler, Anitta Otel tarafından özenle hazırlanarak, lansman için Pera Palas’a gönderildi.

Hitit ekmekleri, Anadolu’nun nemli topraklarında yetişen hayvan gübresi ile ekilen Atalık karakılçık buğdayından elde edilen % 100 karakılçık tam buğday unu ve kendi unundan elde edilen doğal ekşi maya ile yoğruluyor ve tamamen odun ateşi ile kara fırında pişiriliyor.

Tabletlerde geçen isimleri ise, NİNDA GUR.RA ve NİNDA.IM-ZA…Peynirli, incirli ve haşhaşlı olarak pişirilen ekmekler, basın ve konuklar tarafından çok beğenildi.

Lansmanda ayrıca, Çorum Belediyesi Kadın Kültür Sanat Merkezinde usta öğretici kadınlarımız tarafından, deri defter ve Kraliçe Puduhepa’nın mühründen leblebi sabunları, basına, Prof.Dr.İlber Ortaylı ve Demet Sabancı Çetindoğan’a hediye edilmek üzere üretildi.

Hitit tabletlerinde ismi muriyala olarak geçen, üzüm salkımı şeklindeki şekerlemeler de lezzet ve görünüm olarak ilgiyle karşılandı. Ekmek ve muriyalanın tarihi belgeler ışığındaki anlatımı, İstanbul Üniversitesi Hititoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç Dr. Meltem Doğan Alparslan tarafından yapıldı.

Çorum’un kolonya markası Golonya tarafından da, Puduhepa’ya özel bir kolonya tasarlandı. Konuklara yapılan koku sunumu ve hikayesi büyük beğeni topladı. Müge çiçeğinden ilham alınarak tasarlanan kolonya, konukları 3300 yıl öncesine götürdü.

Ve tabii ki, leblebilerimizi de unutmadık. Leblebim markası tarafından Puduhepa’ya özel tasarlanan özel kutusundaki leblebilerimiz, konuklara ve basına hediye edildi.

Yine, Çorum Belediyesi tarafından Yıldız Kiremit’te üretilen toprak Kadeş Barış sözleşmesi de katılımcılardan büyük beğeni gördü.

Demet Sabancı ve İlber Ortaylı’ya özel, Sungurlu Halk Eğitimi Merkezi’nde Sedefkar İsmail Akyel tarafından tasarlanan ve üretilen Puduhepa mühürlü sedef kakma mücevher kutusu da kendilerine takdim edildi ve büyük beğeni gördü.

Çorum Valiliği tarafından basına ve dernek yöneticilerine hediye edilen ürünler de Çorum İl Halk Eğitimi Müdürlüğü tarafından üretildi.

Desteklerinden dolayı katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

Semrin KALELİ

Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı