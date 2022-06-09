Hitit kraliçesinin memleketini gezdiler

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çorum Valiliği ve Çorum Belediye Başkanlığının destekleri, Çorum İş Kadınları Derneği ile Hitit Üniversitesi iş birliğinde, Turkey ONE Derneği organizasyonunda hayata geçirilen proje kapsamında kente gelen davetliler, ilk olarak Alacahöyük ören yerini gezdi.

Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Turkey ONE Derneği Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ve yöneticileri, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli ve yönetim kurulu üyeleri ve geziye katılan diğer konuklar, Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Önder İpek’ten ören yeri ile ilgili bilgi aldılar.

Konuklar, Alacahöyük’ün ardından Hititlere başkentlik eden Boğazkale’deki Hattuşa ören yerine geçtiler.

Burada da Yazılıkaya’da 3. Hattuşili ve Kraliçe Puduhepa’nın yönettiği Antahşum Bayramı ritüelleri canlandırıldı. Tiyatro Dördüncü Duvar oyuncuları, Sanat Yönetmeni Özgür Pehlivan’ın eşliğinde Antahşum Bayramı ritüellerini canlandırırken, Semrin Kaleli ise sunumu yaptı.

(Haber Merkezi)

