Hitit Köyü turizme katkı sağlayacak

Hitit Köyü içinde faaliyette bulunan atölyeleri gezen Vali Çiftçi ve beraberindekiler, köyde Kadın Girişim Kooperatifi tarafından işletilen atölyeyi de gezerek yapılan ürünleri inceledi. Yetkililerden bilgi alan hizmet veren kadınlarla görüşen Vali Çiftçi, “Kadınlarımız el emeği göz nuru ürünlerini burada işleyip satışını gerçekleştiriyorlar. Sanat atölyemiz var. Halk Eğitim Merkezimiz bir atölye açacak. Diğer bölümlerinde hizmete alınmasıyla burası daha da güzelleşecek” dedi.

(Haber Merkezi)