Hitit Köyü projesi, İl Genel Meclisi’nin gündemine taşındı... Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Yıldız Bek’in talebini oylamaya sunmadan reddetti
Hititlerden kalma tarihi barajı yeniden canlandırmak ve turizme kazandırmak amacıyla turizm cenneti Alacahöyük’te yaptırılan ve kullanılmaya başlanmadan yıkılan Hitit Köyü projesi, İl Genel Meclisi’nin gündemine taşındı.
CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, Alacahöyük’te hayata geçirilen ve yüzde 80 oranında tamamlanan Hitit Köyü Projesi ve Alacahöyük Gölpınar Hitit Barajı Rekreasyon Projesi’nin tam olarak bitirilmediği ve hiçbir kurum tarafından devralınmadığı için yarım kaldığını belirterek, yatırımın çürüdüğünü söyledi.
DSİ tarafından 10 milyon 750 bin lira harcandığını ama devralınmadığı için kullanılmaya başlanmadan çürüdüğünü belirten Bek, bugün 100 milyon lira harcansa böyle bir yatırımın yapılamayacağını kaydederek, “Çok yazık. Güzel bir yatırım heba olmuş” dedi.
AK Parti’nin Alaca İl Genel Meclis Üyesi Abdurrahman Karagöz ise söz konusu yatırımın 5-6 milyonluk bir harcamayla tamamlanabileceğini ve ardından da Alaca Belediyesi’nin devralmak istediğini söyledi.
CHP’li Bek ise bu konunun ilgili komisyon tarafından detaylı bir şekilde ele alınmasını isteyince Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, “Bunun üzerinden şov yapmanıza gerek yok. İl Başkanınız zaten buraları geziyor. Bu tesisi yine devletimiz yapacaktır” diyerek, Bek’in talebini oylamaya sunmadan reddetti. (Taner ŞİMŞEK)
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