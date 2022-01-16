Hitit Kadeş Satranç Takımı’na büyük ilgi

Vakıf 19 tarafından gerçekleştirilen ve sosyal medyada video ile tanıtıma sunulan “Hitit Kadeş Satranç Takımı” satranç severlerin büyük ilgisini çekti.

Kitaplarıyla Hitit uygarlığının gönüllü tanıtım elçisi, Çorum’un fahri hemşehrisi, ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, “Harika bir satranç takımı” diyerek meraklıları için bu videoyu paylaştı.

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı da, “Dünyanın merkezinden satranç takımı” başlığıyla konuyu değerlendiren bir yazı yazdı.

DÜNYANIN MERKEZİNDEN SATRANÇ TAKIMI

Kadim medeniyetlerin beşiği Çorum, Hitit İmparatorluğu’nun başkenti…

Bir sürü krallar, birçok kraliçeler, binlerce Tanrıları ile yaşanmış hikâyeleri, tarihe mal olmuş birçok hadiseleriyle yedi bin yıllık bir medeniyetten bahsetmekteyiz.

Böyle bir medeniyet bir başka ülkede olmuş olsa acaba ne olurdu diye empati yapmayı dener misiniz?

Eminim yapmış olduğunuz empatide bu gün olandan çok farklı bir şehirde yaşayabileceğimizi tahlil edebilirsiniz. Şöyle diyebiliriz mesela; dünya tarihinde bilinen bir Mısır, piramitleriyle firavunların ülkesi… Tüm dünya tarafından bilinen, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği bir çöl.

Oysa ki insanların merak ettiği o medeniyetten daha büyük bir medeniyet olan ve büyüklüğünü yapılan savaşta galip gelerek gösteren, tarihin ilk yazılı barış antlaşmasına imzasını atan Hitit uygarlığını pek az kimse biliyor.

Peki bu durum, biz Çorumlulara neyi anlatıyor?

Yıllardır geri bırakılmış, yıllardır unutulmuş bir Çorum’u…

Bugün ise, Çorum’un makûs talihini değiştirebilecek samimi insanların varlığı ve çalışmaları bizlere ümit vermektedir.

Bunun en belirgin örneklerinden birini Sayın Alper Bilan’ın başkanlığındaki Vakıf 19 gösteriyor. Ankara’daki bu vakfımız tarafından yapılan bir çalışma var ki, son yılların en önemli projelerinden biri olduğunu belirtmek istiyorum.

“Hitit Kadeş Satranç Takımı” çok önemli bir çalışmanın muhteşem bir sonucu… Desteklenmesi ve tanıtımın yapılması gereken bir proje…En önemlisi memleketimiz Çorum için çok önemli olduğunun herkes tarafından bilinmesinde fayda var.

Bu düşüncelerle Sayın Alper Bilan’ın nezdinde tüm Vakıf 19 yöneticilerine, bu projede görev alan çok değerli uzmanlara binlerce kez teşekkürlerimi sunuyorum.