“Hitit isminin bize yüklediği sorumluluğun farkındayız”

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Hitit Uygarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Arkeolojihaber işbirliğiyle düzenlenen “Hititler: Bir İmparatorluğun Mirası Kızılırmak Kavsi İçerisindeki Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Çalıştayı”na katılan Rektör Öztürk burada önemli açıklamalarda bulundu.



“HİTİT WEB SİTESİ”

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Anadolu medeniyetlerinden Hitit uygarlığıyla ilgili bilgi kirliliği yaşandığını belirterek, “Doğru ve yanlış bilginin birbirine karıştırıldığı durumun önüne geçmek amacıyla Hitit uygarlığıyla ilgili akademik olarak teyit edilmiş, ayrıca merak edilen konuların harmanlandığı, her türlü bilimsel yayın ve görsellerin yer aldığı platform olarak Hitit Uygarlığı Merkezi Bilgi Kapısı isimli web sitesi kuruyoruz” dedi.

Hitit Uygarlığı ve Araştırma Merkezi olarak, Hitit medeniyetiyle ilgili önemli ve yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirten Prof. Dr. Öztürk, şöyle konuştu: “Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcımız Doç. Dr. İsa Sarı’nın teklifiyle ve yönetim olarak bizim de değerlendirmelerimiz sonucunda, Hitit Uygarlığı Merkezi Bilgi Kapısı’nın web sayfası olarak düzenlenmesi yönünde bir çalışma başlattık.

Gençlerimizi, araştırmacılarımızı doğru bilgilerle buluşturalım istiyoruz. Doğru ile yanlışın birbirine karıştığı durumun önüne geçmek gerekiyor. Biz akademik anlamda teyit edilmiş bilgilerin bulunduğu Hitit Uygarlığı ile ilgili bilinmesi gereken ve ayrıca merak edilen konuların harmanlandığı, aynı şekilde her türlü bilimsel yayının da yer aldığı platform kurmaya çalışacağız. Bunun ilk nüveleri atıldı. Pek yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Bunun birçok katkısı olacağını düşünüyoruz.”



“SORUMLULUĞUN FARKINDAYIZ”

Hitit Üniversitesi’nin ismini, Hitit Uygarlığından aldığına işaret eden Prof. Dr. Öztürk, şunları kaydetti: “2006’den beri bu isme layık olmak, araştırma geliştirme ve eğitim faaliyetleri yanı sıra toplumla bütünleşerek, bu özel durumu, bizim için dünyada paha biçilmez değer katan Hitit adına yaraşır bazı çalışmalar yürütmeye çalıştığımızı herkes biliyor. Biz Hitit Uygarlığının, isim hakkı olarak bize yüklediği emanetin, sorumluluğun farkındayız. Bunun gereğini yapmaya, Hitit Üniversitesi olarak her zaman hazırız. Bu çalıştay, daha fazla yapmasını arzu ettiğimiz çalışmaların da göstergesidir. HİTÜ büyüdükçe bu çalışmalar da yaygınlaşacak ve uluslararası boyutta daha fazla ses getirecek. Gerçekten hak ettiği noktada, Hititleri de diğer medeniyetler gibi gün ışığına çıkartarak insanlığa evrensel anlamda çok şey katacağımıza inanıyoruz. Sürdürülebilir uzun soluklu çalışmalarla, konuları yüzeysel olarak ele alan değil derinlemesine dokunarak bu açılan alanlar itibarıyla da özgün yapıda maddi kültür yapıların hakkını verecek şekilde alan açmaya niyetliyiz, planlarımızı programlarımızı o yönde yaptığımızı buradan ifade etmek istiyorum.”

(Haber Merkezi)

