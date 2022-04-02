Hitit FM yayında

Medya İletişim Programı Uygulama Radyosu’nun 100.5 frekansı üzerinden karasal yayıncılık lisansını almasının ardından, yeni yayın hayatına başlaması dolayısıyla Meslek Yüksekokulları Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda açılış töreni düzenlendi.

Açılış programına, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum TSO Genel Sekreteri Murat Zeybel, Halk Bank Bölge Müdürü Alparslan Cengiz Şeker, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zekeriya Işık, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zekeriya ışık, törende yaptığı konuşmada, Medya ve İletişim Programı’nın giderek gelişen radyo, televizyon ve medya sektöründeki insan kaynaklarına olan ihtiyaç potansiyeli göz önüne alınarak 2016 yılında kurulduğunu anımsatarak, bu yıl dördüncü mezunlarını verecek konuma geldiğini söyledi.

Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç de Hitit Üniversitesi’nin Çorum’a entegre olma doğrultusunda başarılı çalışmalar yürüttüğüne işaret ederek, “Üniversitemiz bir taraftan akademik anlamda diğer taraftan Çorum’a entegre olma anlamında önemli misyon yürütüyor” dedi.

Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de Hitit FM’nin karasal yayıncılığa başlayacak olmasının, öğrencilerin uygulamalı eğitimleri açısından önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Hitit FM’nin Çorum adına güzellikleri artıracağına, Hitit Üniversitesi’nin sesini de Çorum ötesine ve her kesime duyuracağına işaret eden Öztürk, “Hitit FM, bizim gülen yüzümüz ve halkla kaynaşan sesimiz ve bize geri dönüşleri olacak. Öğrencilerimizin geleceğine dokunan radyo olarak, ‘Çorum’un en hit radyosu’ sloganıyla yayın hayatına başlamasının hepimize hayırlı olsun diliyorum” ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise Çorum’un önemli bir değeri olan Hitit Üniversitesi ile gurur duyduklarını belirterek, “Açıldığı günden bugüne kadar neye el attıysa hem şehrimizde hem ülkemizde ses getiriyor” dedi.

Hitit Üniversitesi’nin artık Türkiye’de akademik anlamda isminden söz ettirdiğine dikkati çeken Dr. Aşgın, “Biz her hangi bir yerde programa katıldığımızda, nerelisiniz diye sorulduğunda Çorum dediğimizde hemen Hitit Üniversitesi deniliyor ve hep güzelliklerle anılması, başarılarıyla anılması, en özel devlet üniversitesi olması ve sürekli büyümesi gerçekten bizi mutlu ediyor” dedi. .

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından “Hitit Üniversitesi Radyosu” Hitit FM’de ilk canlı yayın Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç ile gerçekleştirildi.

Hitit Üniversitesi Radyosu, Hitit FM 100.5 frekansında bütün ortamlardan dinlenebilecek. (Haber Merkezi)