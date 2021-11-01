Hitit figürleriyle satranç dünyasında tanıtım atağı

Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, “Kadeş Satranç Takımı” tasarımını, Anitta Otel’deki Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu sonrası Vali Mustafa Çiftçi ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a tanıttı. Böylelikle, Alacahöyük Kazı Başkanı Prof.Dr. Tayfun Yıldırım’ın danışmanlığında uzun süredir üzerinde çalışılan proje, ilk kez kamuoyu ile de paylaşılmış oldu.

Hitit ve Mısır imparatorlukları arasında yapılan Kadeş Barış Antlaşması’nın,insanlık tarihinin ilk yazılı barış antlaşması olduğunu hatırlatan Alper Bilan, “Tüm dünyaya barış ve kardeşlik mesajımızı uluslararası bir oyun olan satranç üzerinden verebilmek için Hitit ve Mısır uygarlıklarına ait figürlerinden oluşan bir satranç takımı tasarladık.” dedi.

Bilan, bu projenin Çorum’un ve Türkiye’nin kültürel değerlerinin tanıtımına büyük katkılar sağlayacağına inandığını belirtirken, Vali Çiftçi Bilan’a “Sizi tebrik ediyorum, çalışmalarınız amacına ulaşmış, güzel bir çalışma olmuş ve büyük emekler verilerek tasarlanmış” dedi. Başkan Aşgın da Bilan’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.



(Yusuf ÇINAR)

