“Hitit Festivali, Kadeş adı da verilerek meydanda açılmalı”

Belediye Başkanvekili İsmail Yağbat’ın başkanlığında yapılan toplantıda gündem dışı söz alan CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, konuşmasına meclis üyelerinin geçmiş bayramlarını kutlayarak başladı.

Uzunca bir aradan sonra Hitit Festivali’nin bu yıl tekrar yapılmasının önemli bir gelişme olduğunu kaydeden Yılmaz, “Festivalin ilk günü açılış programının kent meydanında yapılmasının ve bu programda meydana Kadeş Barış ve Kardeşlik Meydanı olarak adının verilmesinin şehrimiz adına çok güzel olacağını düşünüyoruz. Bu konuda kamuoyunun da bize destek olacağına eminiz” dedi.

“GEÇMİŞTE YAPILAN YANLIŞLIKLARI HALKIMIZLA PAYLAŞIYORUZ”

Geçmişte yapılan yanlışlıkların halk tarafından bilinmesi gerektiğine değinen Yılmaz, “Kapalı kapılar arkasında geçmişte yapılan yanlışların halkımız tarafından bilinmesi ve yeni yönetimin de bu hataları tekrarlamaması için açık ve net bir şekilde taleplerimizi ve şehrimiz için gereken bilgilendirmeleri kamuoyu ile paylaşıyoruz. Şehremin kelimesinin anlam ve gereğine göre hareket edilmesi için kontrol mekanizması görevimizi yerine getiriyoruz. Bu konuda kimsenin bizi susturma, caydırma yada baskı altına alma gibi bir hakkı yoktur. Çünkü biz bu şehrin evlatlarıyız ve ekmeğini yediğimiz şehre ihanet eden yada edebilecek herkesin karşısında durmakla yükümlüyüz” şeklinde konuştu.

“TALEPLERİMİZ SADECE ŞEHRİMİZ İLE İLGİLİ TALEPLERDİR”

CHP olarak meclisten bazı taleplerde bulunduklarını ve bu taleplerin sadece ve sadece şehri ilgilendiren talepler olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Hiçbir kişisel menfaat yada siyasi rant içeren talepler değildir. Fakat nedendir bilmiyoruz belediye yönetimi bu tür talepler karşısında sessizliğini bozmadı. Biz şehrimizin dertleri ile dertlenen bir siyaset anlayışı yürütüyoruz” dedi.

Belediye logo ve tabelalarına TC ibaresinin eklenmesini talep ettiklerini tekrar yenileyen Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz Türkiye Cumhuriyetini kuran bir partinin neferleriyiz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın tabelalarında Türkiye Cumhuriyeti adının yazmasından da gurur duyuyoruz. Bu nedenle olmayan bir eksikliği dile getiriyor ve Türkiye Cumhuriyeti ifadesinin kısaltılmış şekli olan TC. ibaresinin Çorum Belediyesi logo ve tabelalarına eklenmesini istiyoruz. Bu konuda idarenin gösterdiği direncin anlamlandıramıyoruz ve bir kastın olamayacağına da emin olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

“HİTİT İSMİ BAŞKA BİR MEKÂNA DAHA VERİLMELİ”

Şehrimizin en önemli kültür mirası olan Hititlerin adının geçtiği en önemli program olan Hitit Festivali konusunda gündeme getirdiğimiz talebimize belediye başkanımız duyarsız kalmadı ve 12-15 Temmuz 2019 tarihleri arasında festivalin yapılacağı müjdesini verdi. Bizde bu talebimize karşı duyarlı yaklaşımından dolayı sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ettik.

Bu güzel müjdeyi bir güzel adımla daha taçlandırmak istiyoruz. Hitit Üniversitesi dışında şehrin herhangi bir mekânına Hititler ile ilgili bir isim verilmedi. Dünya barışının kayda alındığı bu topraklarda Kadeş barış antlaşmasının adının geçtiği bir mekan şehrimizdeki kardeşlik ve kültürel mirasa sahip çıkma adına güzel bir adım olacaktır.

CHP Belediye Meclis Grubu olarak Hitit Festivaline verilen uzunca bir aradan sonra bu yıl tekrar yapılacak festivalin ilk günü açılış programının Kent Meydanında yapılmasının ve bu programda Kent Meydanına Kadeş Barış ve Kardeşlik Meydanı olarak adının verilmesinin şehrimiz adına çok güzel olacağını düşünüyoruz. Bu konuda kamuoyunun da bize destek olacağına eminiz.”

“BORÇLARIN AYRINTILARI İLE AÇIKLANMASINI İSTİYORUZ”

Üçüncüsü, 2019 Haziran ayı itibariyle belediyenin borç miktarının açıklanmasını talep ettik. Herhangi bir açıklama olmadı. Kısmi olarak sayıştay raporlarında geçtiği kadarını biz açıklamak zorunda kaldık. Bugün itibariyle belediyenin geçmişten gelen borç yükü nedir? Banka kredileri dışında bu borçları ödemek için belediyeye alt ne kadar taşınmaz satılmıştır? Tüm ayrıntıları ile açıklanmasını istiyoruz.

ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUĞU YERİNE GETİRECEĞİZ

Dördüncüsü, 2018 yılı Sayıştay raporunda yapılan uyarılar ve suç bildirimleri ile ilgili idarenin bir yaptırımı olacak mı? Sayın başkan kamuoyuna yansıyan şeylerin faaliyet raporlarında olduğunu söyledi. Şayet bilgisi varsa şeffaflık çağrısı yapmamıza rağmen bunları neden paylaşmadı? Bu konuda idare herhangi bir suç duyurusu yada geçmişin şaibeli iş ve işlemleri hakkında ve bu iş ve işlemleri yapanlar hakkında bir soruşturma açılıp açılmayacağı merak konusu. Biz CHP olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz ve avukat arkadaşlarımız ile yaptığımız tüm hazırlıkları ve dosyaları savcılığa teslim edeceğiz. Belediyenin ve bu şehrin bir kuruşuna tenezzül eden varsa hesabının sorulması için gereken tüm adımları atacağız. Adalete ve hukuka olan güvenimiz tamdır. Adaletin yerini bulması için tüm mücadelemizi vereceğiz. Her şeyin halkımız bilgisi dahilinde açık ve şeffaf bir şekilde olmaması için kapalı kapılar arkasında bir görüşme yada pazarlık yapmayacağız. Bu konuda kamuoyunu basın ve sosyal medya aracılığı ile bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Biz CHP Belediye Meclis Grubu olarak şehrimiz ve ülkemiz için her şeyin güzel olacağına inanıyoruz.” (Taner ŞİMŞEK)