“Hitit Festivali gelecek yıl yapılabilir”

Meclis 1. Başkanvekili Mehmet Kaplan’ın başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi’nde Turizm Komisyonu’nun “Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali” ile ilgili hazırladığı rapor görüşüldü.

Söz konusu raporda şu bilgilere yer verildi:

“İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan bilgiler doğrultusunda Çorum Hitit Festivali, ilimizin, ilçe ve köylerimizin tanıtılması bakımından oldukça önemli bir organizasyon olup, 1981 yılından itibaren 2015 yılına kadar her yıl düzenlene gelmiştir.



Ülkemizin farklı yörelerinden ve uluslararası bir festival olduğundan özellikle Türki Cumhuriyeti devletlerinin de içinde bulunduğu yabancı devletlerden de katılım olmaktadır.

Hitit Festival programı hazırlanmış ve ihalesi yapılmış olmasına rağmen, 2015 yılında Türkiye genelinde yaşanan terör olayları nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Sonraki yıllarda yine çeşitli nedenlerle ve son iki yılda pandemi nedeniyle olmak üzere yapılamamıştır. 2021 yılı içinde de etkinlikler ilgili kısıtlamalar nedeniyle Çorum Belediyesi tarafından herhangi bir planlama yapılmamıştır. Ancak önümüzdeki yıl yapılması düşünülmektedir.

Çorum Hitit Festivali’nin organizesi Belediye Encümen kararı ile festival komitesi tarafından yapılmaktadır. Daha önceki yıllarda Belediye Başkanlığı, hazırlamış olduğu proje ile müdürlüğümüze müracaat etmiş olup, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nden kültürel etkinlikler için ödenek talebinde bulunulmuştur. Müdürlüğümüze müracaat edildiği sürece Bakanlığımız kanalıyla kültürel etkinlik ödeneği tahsis edilebilmektedir. Çorum Belediyesi, tüm kamu kurumları ile beraber İl Özel İdaresi’nin de işbirliğiyle festival organizasyonunu hayata geçirmektedir.”

(Taner ŞİMŞEK)

