Hitit Federasyonu yönetiminin ÇORUM HABER’i ziyareti
Güncel 03.07.2020, 19:39
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Merkezi Ankara’da bulunan Hitit Dernekler Federasyonu Genel Başkanı İbrahim Yollu, Çorum’da faaliyet gösteren Anadolu Hitit Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Özgür Ispanak, Ankara’dan Federasyon Genel Başkan Yardımcısı Ferit Ercan, Genel Sekreter ve Basın Konseyi Başkanı Ali Oymak, Kadın Konseyi Yöneticisi Sefa Nur Oymak, Gençlik Kolları Başkanı Ozan Oymak ve eski Genel Sekreter Müslüm Cingöz, dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüştüler. (Haber Merkezi)
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