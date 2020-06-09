Hitit eserleri İstanbul Havaalanı’nda sergilenecek

Bulunduğu tarihte büyük heyecan yaratan kılıç, o dönemde Hitit kralı tarafından adak olarak tanrıya sunulmuş. Kılıcın sol kenarında çivi yazısıyla “Büyük kral Tuthaliya, Assuwa ülkesini yerle bir ettiği zaman bu kılıcı efendisi fırtına tanrısına adak olarak sundu” yazıyor.

Kılıç daha önceki yıllarda da “Bin tanrılı halk, ‘Hititler’ sergisi” için 2000 yılında Berlin-Almanya’ya, “Türkiye'de Üç Büyük İmparatorluk: Hitit, Bizans ve Osmanlı Sergisi” için 2003 yılında Japonya’ya, “Tunç Çağında Akdeniz Bölgesinde Hammadde Temini ve Ticareti (Uluburun Gemisi - 3000 Yıl Önce Dünya Ticareti) Sergisi” için 2006 yılında Bochum Almanya’ya ve “Babil’in Ötesi: M.Ö. İkinci Bin Yılda Sanat, Ticaret ve Diplomasi Sergisi” için 2009 yılında New York - Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderilmişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İGA Havalimanı İşletme A.Ş. arasında imzalanan ‘Havalimanı Müzesi ‘ protokolü kapsamında İstanbul’da hizmete açılan yeni havaalanında kurulma çalışmaları devam eden ‘Havaalanı Müzesi’ ile ilgili olarak komite görüşü alınarak yapılan toplantıda alınan karar gereği 1 yıl sürecek olan ilk serginin adı ‘Türkiye’nin Hazineleri; Tahtın Yüzleri’ olması kararlaştırıldı. Bu sergide Çorum Müzesi’nden Hitit Kılıcı ve Hitit Krallarına ait 7 adet Bulla (Mühür baskısı) da sergilenecek. Sergide bulunacak Çorum Müzesi eserleri görevli uzman ve eskort eşliğinde İstanbul’a doğru yola çıktı. (Haber Merkezi)