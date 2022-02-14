Son Dakika

Hitit Dernekleri’nden dayanışma gecesi

Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen birlik, beraberlik ve dayanışma gecesi, büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Güncel 14.02.2022, 18:54
4
Hitit Dernekleri’nden dayanışma gecesi

Gecede konuşan Çorum HDF Genel Başkanı İlker Çelik, federasyonlarının 10. yılını geride bıraktığını belirterek, “Kurucu genel başkanımız Av Cemal Emir ve yönetim kuruluna, sonraki genel başkanımız İbrahim Yollu ve yönetim kuruluna ve siz değerli dernek başkanlarımıza ve üyelerine bu birlikteliğe inandıkları ve destek oldukları için de çok teşekkür ediyoruz. 
Federasyonumuz, kurulduğu günden itibaren hemşerileri ve dernekleri arasında birlikteliği sağlamaya, yöresinin ve ülkesinin sorunlarına sahip çıkmaya, çözüm üreterek veya çözüm üreten kadrolara destek olarak sorunun değil çözümün bir parçası olmaya çalışmıştır” dedi. 

Geceye katılarak destek veren CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ise yaptığı konuşmada, “Burası imeceyle kurulmuş bir federasyondur. Bu birliğin beraberliğin ve imece ruhunun devamını diliyorum” dedi.
İyi Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, “Ben Ankara milletvekiliyim ancak, fahri Çorum milletvekiliyim aynı zamanda. O nedenle bugün burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” diyerek, sivil toplumun önemine dikkat çekti. 

Şenol, “Bir ülkenin gelişimi için sivil toplum çok önemlidir. İyi teşkilatlanmış sivil toplumla iyi bir demokrasi oluşturursunuz” açıklamasında bulundu. 
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise, “Türkiye çok kötü bir dönemden geçiyor. Ülkeyi satanlar memleketi peşkeş çekerken, biz hep birlikte bunun karşısında olmalıyız.  Bu gece burada bu birlikteliği görüyoruz. Allah birliğinizi beraberliğinizi bozmasın. Hacıbektaşı Veli’nin dediği gibi bir olalım iri olalım diri olalım.” dedi.
Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner de “Ankara’daki Çorumlular bugün burada bir kez daha gücünü gösterdi. Allah birliğinizi beraberliğinizi bozmasın” şeklinde konuştu. 
Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ise gecenin ve beraberliğin önemine dikkat çekerken, CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız da, “Çorum İl Başkanı olarak Çorum’da bir kapınız bir kardeşiniz var unutmayı” dedi.

Geceye katılan Anadolu Güç Birliği Konfederasyonu Dönem Sözcüsü ve Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu Başkanı Murat Akyüz ise “Bugün taşın altına elini değil gövdesini koymak için bir arada bulunan başkanlar memleket için canla başla çalışıyorlar. Biz konfederasyon olarak çok güzel işlere imza atıyor ve atmaya devam edeceğiz. 25 yıl aradan sonra aşure Gençlik Parkı’nda görkemli bir etkinlikle aşuremizi kaynattık. 
Bundan sonra da kaynatmaya devam edeceğiz. Biz Anadolu Güç Birliği olarak birliğimizi büyüttük ve bundan sonra da büyüteceğiz” dedi. 
Gecede son olarak konuşan CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı da gecenin önemine dikkat çekerek, herkesi selamladığını söyledi. 
Geceye, HDF’ye üye Çorumlu köy dernek başkanları, üyeleri ile ailelerinin yanısıra CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, İyi Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İç Anadolu Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Salim Çoruk, Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı ve çok sayıda davetli katıldı.

(Haber Merkezi) 
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
kapalı
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 24 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 22 39
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 23 33
9. Manisa Futbol Kulübü 23 29
10. Gençlerbirliği 23 29
11. Boluspor 21 28
12. Keçiörengücü 23 28
13. Tuzlaspor 21 27
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. Manchester City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 25 41
5. M. United 24 40
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 23 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 23 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Getafe 24 25
16. Granada 24 24
17. Mallorca 22 23
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 23 11

Gelişmelerden Haberdar Olun

@