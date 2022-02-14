Hitit Dernekleri’nden dayanışma gecesi

Gecede konuşan Çorum HDF Genel Başkanı İlker Çelik, federasyonlarının 10. yılını geride bıraktığını belirterek, “Kurucu genel başkanımız Av Cemal Emir ve yönetim kuruluna, sonraki genel başkanımız İbrahim Yollu ve yönetim kuruluna ve siz değerli dernek başkanlarımıza ve üyelerine bu birlikteliğe inandıkları ve destek oldukları için de çok teşekkür ediyoruz.

Federasyonumuz, kurulduğu günden itibaren hemşerileri ve dernekleri arasında birlikteliği sağlamaya, yöresinin ve ülkesinin sorunlarına sahip çıkmaya, çözüm üreterek veya çözüm üreten kadrolara destek olarak sorunun değil çözümün bir parçası olmaya çalışmıştır” dedi.

Geceye katılarak destek veren CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ise yaptığı konuşmada, “Burası imeceyle kurulmuş bir federasyondur. Bu birliğin beraberliğin ve imece ruhunun devamını diliyorum” dedi.

İyi Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, “Ben Ankara milletvekiliyim ancak, fahri Çorum milletvekiliyim aynı zamanda. O nedenle bugün burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” diyerek, sivil toplumun önemine dikkat çekti.

Şenol, “Bir ülkenin gelişimi için sivil toplum çok önemlidir. İyi teşkilatlanmış sivil toplumla iyi bir demokrasi oluşturursunuz” açıklamasında bulundu.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise, “Türkiye çok kötü bir dönemden geçiyor. Ülkeyi satanlar memleketi peşkeş çekerken, biz hep birlikte bunun karşısında olmalıyız. Bu gece burada bu birlikteliği görüyoruz. Allah birliğinizi beraberliğinizi bozmasın. Hacıbektaşı Veli’nin dediği gibi bir olalım iri olalım diri olalım.” dedi.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner de “Ankara’daki Çorumlular bugün burada bir kez daha gücünü gösterdi. Allah birliğinizi beraberliğinizi bozmasın” şeklinde konuştu.

Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ise gecenin ve beraberliğin önemine dikkat çekerken, CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız da, “Çorum İl Başkanı olarak Çorum’da bir kapınız bir kardeşiniz var unutmayı” dedi.

Geceye katılan Anadolu Güç Birliği Konfederasyonu Dönem Sözcüsü ve Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu Başkanı Murat Akyüz ise “Bugün taşın altına elini değil gövdesini koymak için bir arada bulunan başkanlar memleket için canla başla çalışıyorlar. Biz konfederasyon olarak çok güzel işlere imza atıyor ve atmaya devam edeceğiz. 25 yıl aradan sonra aşure Gençlik Parkı’nda görkemli bir etkinlikle aşuremizi kaynattık.

Bundan sonra da kaynatmaya devam edeceğiz. Biz Anadolu Güç Birliği olarak birliğimizi büyüttük ve bundan sonra da büyüteceğiz” dedi.

Gecede son olarak konuşan CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı da gecenin önemine dikkat çekerek, herkesi selamladığını söyledi.

Geceye, HDF’ye üye Çorumlu köy dernek başkanları, üyeleri ile ailelerinin yanısıra CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, İyi Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İç Anadolu Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Salim Çoruk, Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı ve çok sayıda davetli katıldı.

(Haber Merkezi)

