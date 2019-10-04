Hitit Dernekleri’nde yeni dönem

7 yılı aşkın süredir Federasyonun Genel Başkanlığını yapan Av. Cemal Emir, görevi bıraktı. Federasyon Başkanlığına İbrahim Yollu getirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Cemal Emir, “Çorum Hitit Dernekleri Federasyonunda kurucu başkanlık dahil 7 yılı aşkın süren genel başkanlık görevini siz ve sizler gibi kıymetli arkadaşlarla bu güne getirdim.

İşlerimin yoğunluğu nedeni ile artık sizlere başkan olarak faydalı olamadığıma kanaat getirdim. Genel başkanlık görevini çok kıymetli bir cana bıraktım.

Ancak yönetim kurulu üyesi olarak sizlere hizmet etmeye devam edeceğim.

Yeni Genel Başkanımız Sayın İbrahim Yollu arkadaşıma başarılar diliyorum. Her yer ve zamanda, elimden geldiğince emrinde olduğumu huzurunuzda beyan ediyorum.

Yolumuz açık, gerçekler yoldaşımız, Bozatlı Hızır yardımcımız olsun” dedi.

Federasyonun yeni başkanı İbrahim Yollu ise “Çorum HDF’ye uzun yıllar emek vererek bir yerlere gelmesine vesile olan kıymetli kurucu başkanımız Cemal Emir kardeşimiz uzun koşumuzda bayrağı bana verme inceliğini gösterdi. Öncelikle verdiği tüm hizmet ve fedakârlıkları için tüm camiamız adına kendisine ve değerli ailesine teşekkür ederim.

Ayrıca şahsıma 30 yıldır gösterdiği güleryüz, anlayış ve yardımları için kendisine ve değerli ailesine kendi adıma ayrıca teşekkür etmek isterim.

Sizlerle, Cemal Başkanımızın yardımları ile yine aynı tempo ve istekle çalışmak üzere kaldığımız yerden devam edeceğiz” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)