“Hitit Barajı’nın devri için çalışmalar devam ediyor”

CHP’nin geçtiğimiz günlerde “Turizm yatırımı kullanılmaya başlanmadan çürüdü” başlığı ile gündeme getirdiği Hitit Köyü projesi İl Genel Meclisi’nin Temmuz ayı ilk toplantısında da CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek tarafından yeniden gündeme getirilmişti.

Mehmet Bektaş yönetiminde haftasonu yapılan toplantıda da Devlet Su İşleri Müdürlüğü’nden konu ile ilgili yapılan açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Ünal Nalçacı tarafından üyelerin bilgisine sunuldu. Nalçacı, söz konusu tesisin mutabık kalınan ilgili kurum ve kuruluşlarca imzalanacak protokol sonrası ivedi olarak gerekli onarımların yapılarak devrinin yapılması adına çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Yıldız Bek de konuyla ilgili açıklamaya teşekkür ederek “Demekki burada şov yapılmıyormuş” dedi.

İl Genel Meclisi’nde haftasonu yapılan toplantıda Çorum ve Hitit mutfağının durumu; gerekli tanıtımların yapılıp yapılmadığı, tescilli yemeklerimiz ile ilgili Turizm Komisyonu tarafından hazırlanan rapor Gürbüz Özel tarafından üyelerin bilgisine sunuldu. CHP İl Genel Meclisi Üyesi İlhami Türksal da konu ile ilgili söz alarak Türkiye’nin en ünlü gurmelerinden Ömer Akkor’un Çorum mutfağının ülkenin en zengin mutfağı olduğunu televizyonlarda söylediğini hatırlattı.

İl Genel Meclisi’nde daha sonra ilçelerde ve köylerde devam eden eğitim seferberliği kapsamında Matematik derslerinin öğrencilere sevdirilmesi adına ne tür çalışmalar yapıldığı, Matematik yarışmaların yapılıp yapılmadığı ile ilgili Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu’nun raporunu da Abdullah Karagöz üyelerin bilgisine sundu. Komisyon Başkanı Karagöz, öğrencilere Matematik dersini sevdirmek adına MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün “Küp Ustası Oyunu” projesini oluşturduğunu ve yakın zamanda Bakanlık izni almış okullarda tanıtımının yapılacağını da söyledi.

İl Genel Meclisi’nde ayrıca Aile ve Engelliler Komisyonu’nun Şiddet İzleme ve Önlem Merkezleri (ŞÖNİM) ile ilgili hazırladığı raporu da Mehmet Kaplan üyelerin bilgisine sundu. Türkiye’nin tüm illerinde ŞÖNİM’lerin bulunduğunu anlatan Kaplan ayrıca ilimiz İskilip, Osmancık, Alaca ve Sungurlu ilçelerinde de Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığıyla başvuruların alındığını kaydetti.

Toplantıda İl Genel Meclisi Üyesi İlhami Türksal ayrıca Ömerbey Köyü’ndeki kablo hırsızlığı olaylarını hatırlatarak Jandarma’nın daha sık devriye atması talebini dile getirdi. Türksal ayrıca konuyu gündeme taşıyan basına da teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

