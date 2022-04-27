Hitit atölye çalışmaları tüm okullara yayılacak

Bunun üzerine, “Hititler Okullarda” adı altında yeni bir proje hazırlanarak, isim hakkı da tescil ettirildi. Vakıf Başkanı Alper Bilan, okullarla işbirliği yaparak Hitit Uygarlığı temalı ve uygulamalı etkinlikler düzenlemeyi ve çocukların ilgisini çekerek farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyledi.

Etkinliklerin, okulların resmi web sitelerinde duyurulması, velilerin ve öğrencilerin de sosyal medyada paylaşmalarıyla Hitit’in tanıtımını yaygın bir biçimde sağlayacaklarına inandığını belirten Bilan, “Türkiye’nin her okulunda bu etkinliği farklı dönemlerde gerçekleştirmek istiyoruz. Vakıf 19 olarak kaliteli işler yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

(Haber Merkezi)

