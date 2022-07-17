Hitit Angels takımı finallerde

18-25 Temmuz 2022 tarihleri arasında İzmit’te özverili çalışmalarını sergileyecek olan Hitit Angels, performans birinciliği için ter dökecek. Çorum ekibi, Daha sonra 30 Ağustos- 4 Eylül arasında Samsun’da yapılacak olan yarışmaya katılacak. (Haber Merkezi)

