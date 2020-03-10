Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
kapalı
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
101063
ALTIN
328.370
DOLAR
6.1497
STERLİN
7.9519
EURO
6.9505

Hitit Angel, Amerika’da Türkiye’yi temsil edecek

Uluslararası FIRST Robotics Competition (FRC) Türkiye ve Avrupa Şampiyonu olan Çorum Bahçelievler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve TOBB Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Amerika’da yapılacak olan yarışmalarda Türkiye’yi temsil edecek. 

Hitit Angel, Amerika’da Türkiye’yi temsil edecek

Uluslararası FIRST Robotics Competition (FRC) Türkiye ve Avrupa Şampiyonu olan Çorum Bahçelievler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve TOBB Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Amerika’da yapılacak olan yarışmalarda Türkiye’yi temsil edecek. 

10 Mart 2020 Salı 20:06
Hitit Angel, Amerika’da Türkiye’yi temsil edecek

Uluslarasarı FRC (First Robotics Competition) Robot Yarışmasının Avrupa ayağını oluşturan İstanbul FRC Robot Turnuvasına 8 ülkeden 53 takım katılımıyla gerçekleştirildi. 
Çorum Bahçelievler MTAL ve TOBB OSB MTAL öğrencilerin oluşan Hitit Angel takımı hazırladıkları robotlarla teftişten geçti. Sıralama maçlarında tüm takımları yenen Hitit Angel, yarışmayı birinci olarak tamamladı. 
Finallerde de maç kaybetmeyen Çorumlu öğrenciler Uluslararası FIRST Robotics Competition (FRC) 2020 İstanbul Turnuvasının Şampiyonu (Türkiye ve Avrupa Şampiyonu) olarak adını Dünya Şampiyonlar Şampiyonasına adını yazdırdı. 
Hitit Angel takımı, lise eğitim kurumları arasında yapılan ve dünyada 36 ülkeden 3 bin 660 takımın yarışacağı Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Houston şehrinde yapılacak olan Dünya Şampiyonlar Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek. 
“Geleceği Sonsuz Enerjiyle Güçlendir! (Infinite Recharge)” teması altında gerçekleştirilecek etkinlikte, lise öğrencileri yaptıkları robotlarla dereceye girmeye çalışacak. 

İlgili Haberler
Yusuf Ahlatcı’dan “Çocuklarımız Okusun Diye” kampanyasına destek
Yusuf Ahlatcı’dan “Çocuklarımız Okusun Diye” kampanyasına destek
“Seramik ihracatında hedef dünyanın 1 numarası olmak”
“Seramik ihracatında hedef dünyanın 1 numarası olmak”
Antalya’da ÇEKVA toplantısı
Antalya’da ÇEKVA toplantısı
Kadınlar matinesinde maksimum eğlence
Kadınlar matinesinde maksimum eğlence
Kadın mimarlar kahvaltıda buluştu
Kadın mimarlar kahvaltıda buluştu
TÜRKAV’dan ikinci İstiklal Marşı yarışması
TÜRKAV’dan ikinci İstiklal Marşı yarışması

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim