Hitit Akademi’den yeni bir proje daha

Kuruluşundan itibaren başta eğitim-öğretimin geliştirilmesi, toplumun kültürel seviyesinin artırılması, ülkemizin ekonomik olarak kalkınması gibi konularda çok sayıda panel, sempozyum, seminer ve projeye imza atan Hitit Akademi Derneği, yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Hitit Akademi Derneği’nin “Nikonya’yı Çorum Yapan Gönül Sultanları” projesi, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün destekleri, Çorum Valiliği ile Hitit Üniversitesi’nin işbirlikleriyle gerçekleştirilecek.

Proje ile Çorum’un ve bölgenin Türkleşip İslamlaşmasında büyük rol oynayan irfan geleneğinin önde gelen şahsiyetlerinden Piri Baba, Elvan Çelebi, Seydim Sultan, Koyun Baba ve Balım Sultan’ın hayatları, sosyo-kültürel faaliyetleri çekilmesi planlanan belgesel filmleriyle hem dijital ortamda kayıt altına alınacak hem de kitlelere ulaştırılacak.

Proje ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Hitit Akademi Derneği Başkanı Doç. Dr. Zekeriya Işık, proje ile Nikonya’dan Çorum’a doğru yaşanan tarihi değişim ve dönüşümde söz konusu gönül ve maneviyat erlerinin rollerinin ortaya konulması, böylece Çorum’un hem tarihi ve kültürel dokusunun anlaşılması ve yeniden canlandırılması hem de inanç turizminin geliştirilmesine katkı sunulmasının hedeflendiğini kaydetti. (Haber Merkezi)