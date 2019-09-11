Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
101922
ALTIN
276.582
DOLAR
5.7509
STERLİN
7.0904
EURO
6.3240

Hışıroğlu ve Hacısalihoğlu ailelerinin mutlu günü

Çorum’un tanınmış simalarından Fikret Hışıroğlu’nun kızı Elif Hışıroğlu, hayatını Orhun Hacısalihoğlu ile birleştirdi.

Hışıroğlu ve Hacısalihoğlu ailelerinin mutlu günü

Çorum’un tanınmış simalarından Fikret Hışıroğlu’nun kızı Elif Hışıroğlu, hayatını Orhun Hacısalihoğlu ile birleştirdi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 22:08
Hışıroğlu ve Hacısalihoğlu ailelerinin mutlu günü

Çorum’un tanınmış simalarından Fikret Hışıroğlu’nun kızı Elif Hışıroğlu, hayatını Orhun Hacısalihoğlu ile birleştirdi.

Altınkaya Arena’da gerçekleştirilen düğün merasimine AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, siyaset ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Genç çiftin nikâhını Belediye Başkanı Halil İbrahim Agşın kıydı.

ÇORUM HABER, Hışıroğlu & Hacısalihoğlu ailelerini kutlar, Elif ve Orhun’a bir ömür boyu mutluluklar diler. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Amasya'da ki deprem Çorum'da hissedildi
Amasya'da ki deprem Çorum'da hissedildi
“Havalimanı yapıldığında ihracatımız daha da artacak”
“Havalimanı yapıldığında ihracatımız daha da artacak”
Biri yeğeni olan özürlü iki kıza cinsel istismar iddiası
Biri yeğeni olan özürlü iki kıza cinsel istismar iddiası
Rektör Öztürk’ün başsağlığı ziyareti
Rektör Öztürk’ün başsağlığı ziyareti
Mehmet Yolyapar'a taziye ziyaretleri
Mehmet Yolyapar'a taziye ziyaretleri
“12 Eylül’le ülkenin gelişmesi sekteye uğradı”
“12 Eylül’le ülkenin gelişmesi sekteye uğradı”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim