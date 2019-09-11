Hışıroğlu ve Hacısalihoğlu ailelerinin mutlu günü

Çorum’un tanınmış simalarından Fikret Hışıroğlu’nun kızı Elif Hışıroğlu, hayatını Orhun Hacısalihoğlu ile birleştirdi.

Altınkaya Arena’da gerçekleştirilen düğün merasimine AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, siyaset ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Genç çiftin nikâhını Belediye Başkanı Halil İbrahim Agşın kıydı.

ÇORUM HABER, Hışıroğlu & Hacısalihoğlu ailelerini kutlar, Elif ve Orhun’a bir ömür boyu mutluluklar diler. (Haber Merkezi)