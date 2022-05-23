Hisarcıklıoğlu’nun TSO ziyareti

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Oda Salonunda Meclis üyeleri ve sektör temsilcileri ile bir araya gelerek istişare toplantısı yaptı.

Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Hisarcıklıoğlu'na Oda’yı ziyareti anısına hediye verdi.

(Haber Merkezi)

