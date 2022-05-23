Hisarcıklıoğlu’nun TSO ziyareti
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, geçen hafta sonu Çorum’a gelişinde, Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.
Güncel 23.05.2022, 19:41
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Oda Salonunda Meclis üyeleri ve sektör temsilcileri ile bir araya gelerek istişare toplantısı yaptı.
Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Hisarcıklıoğlu'na Oda’yı ziyareti anısına hediye verdi.
(Haber Merkezi)
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