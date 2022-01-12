Hisarcıklıoğlu bankalara seslendi: “Vicdanlı davranın” 

TOBB Müşterek Konsey Toplantısı’nda konuşan Hisarcıklıoğlu, ilk 9 ayda ekonomik büyümenin yüzde 12’yi geçtiğini ifade ederek, senenin tamamında çift haneli büyümeye ulaşıldığını, ihracatta yılı 220 milyar doların üzerinde tamamladıklarını bildirdi. Turizm, müteahhitlik ve lojistik gibi hizmet sektörlerinin döviz girdisinde Ekim ayı itibarıyla ise yıllık 53 milyar dolara ulaşıldığını belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, piyasalarda istikrara yönelik her adımı desteklediklerini, yüksek faiz yükünden kurtulmanın yanı sıra, mali piyasalarda istikrar ve öngörülebilirlik sağlanmasının, ekonominin büyüme sürecine büyük destek olacağına inandığını kaydetti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, tüm gelişmelerin reel sektörde moralleri yükseltmesinin yanı sıra bazı konularda olan sıkıntılarının da sürdüğüne vurgu yaparak, şunları kaydetti: “Özellikle bankalarımızın, merkez bankasından fonlama maliyetleri yüzde 14’e düşmesine rağmen, son günlerde kredi faizlerini olağanüstü şekilde artırdıklarını görüyoruz. Bazı bankaların yüzde 25’ler, 30’ler seviyesinde, hatta Kredili Mevduat Hesaplarına yüzde 35 civarında kredi faizleri uyguladıklarını da piyasadan duyuyoruz. Ülkemiz ekonomisini büyütecek, üretim-yatırımı-istihdamı ve ihracatı artıracaksak, hepimiz elimizi taşın altına koymalı ve fedakarlık yapmalıyız. Feda reel sektörde, kar mali sektörde, şeklinde bir paylaşım olamaz. Bankalarımızın artık daha vicdanlı davranmasını bekliyoruz.”

Hisarcıklıoğlu, güçlü büyümenin sürdürülebilmesi için; kredi faizlerinde ve enflasyonda düşüş, döviz kurlarında istikrara sağlanması gerektiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, “Geçmişte yaptığımız gibi, yine bunun başarılabileceğini de düşünüyoruz. Piyasalarda istikrarının teminiyle birlikte, finansman maliyetlerinin de kalıcı bir şekilde düşürülebileceğini de öngörüyoruz. Sizin, iş dünyasını, ticareti ve ihracatı destekleyici politikalarınızın önemine inanıyoruz” dedi.

(İHA)

