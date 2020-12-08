Hırsızlık zanlılarına sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için ayrıca para cezası
ÇORUM’da sokağa çıkma kısıtlamasında hırsızlık olayına karıştıkları öne sürülen üç kişi polis tarafından yakalandı. Yakalanan üç kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için ayrıca para cezası uygulandı.
Güncel 08.12.2020, 13:19 08.12.2020, 14:32
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Olay önceki gece Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi. İddialara göre, bir iş yerine tamir için otomobilini bırakan B,Ç., aracında teybinin ve anfi ve iki adet hoparlörünün olmadığını görüp polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine harekete geçen polis , bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. O.A.,E.T., ve M.Ö., gözaltına alındı. Yakalanan üç kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için ayrıca para cezası uygulanırken, Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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