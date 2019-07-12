Hırsızlar köye dadandı

Edinilen bilgilere göre Sungurlu Salman Köyü su pompalarının bulunduğu yere giren hırsızlar kilitleri kırıp 3 adet su pompası, 4 adet elektrik panosu, trafo içerisinde bulunan elektrik kablolarını çalarak kayıplara karıştı.

Arifegazili Köyü’ne su verilebilmesi için Salman Köyü’ne açılan su kuyularını daha sonra Sungurlu Belediyesi’ne devrettiklerini söyleyen Arifegazili Köyü Muhtarı Şükrü Yadigar, “Burada bulunan 2 adet su kuyusunu köyümüz için kullanıyorduk. Daha sonra burasını Sungurlu Belediyesine devrettik. Kontrol için gittiğimde kapıların açık olduğunu fark ettim. İçeriye girdiğimde hiçbir şey bırakmamışlar. 3 adet pompayı, 4 adet elektrik panosunu, panoların içlerini, vanaları, muslukları ne var ne yok çalmışlar” diye konuştu.

Daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı’na haber verdiğini söyleyen Muhtar Yadigar, hırsızların biran önce yakalanmasını istedi.

Ayrıca aynı hafta içerisinde ilçeye bağlı Küçükincesu, Çavuş Köyü ve Cevheri Mahallesi’nde ise hırsızlık olayı yaşandığı, su motorları, çapa motorları, bağ evlerinde bulunan buzdolabı ve antenlerin çalındığı öğrenildi.

(İHA)