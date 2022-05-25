Hırsızlar girdikleri evden musluk bataryasını bile çaldı
Çorum'da girdikleri evden kolonyadan musluk bataryasına onlarca eşyayı çalan 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Güncel 25.05.2022, 11:35 25.05.2022, 11:38
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Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs tarihinde Çorum Yavruturna Mahallesi'nde bir eve giren şahıslar, 1 adet yivsiz av tüfeği, 2 adet kombi, 2 adet banyo kazanı, yaklaşık 100 kilogram civarında bakır eşya, 3 adet 5 kilogramlık zeytinyağı, 4 adet 5 kilogramlık kolonya, 5 adet çıkma musluk bataryasını çaldı. İhbar üzerine Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde evdeki eşyaları çalan 4 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerden K.K., G.K., ve O.C.Ö., yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Firari olan M.Ö.'nün yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
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