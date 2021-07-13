“Hırsınızın enerjinizi heba etmesine izin vermeyin”

Geçtiğimiz Cuma gününden beri Çorum’da bulunan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, parti programlarının yanısıra, toplantı, açılış, düğün ve ziyaretlerde bulunarak hemşehrileriyle hemhal oluyor.

Ceylan, dün akşam da Bahçelievler Mahallesi Yunus Emre Parkını gezdi. Parkta bulunan vatandaşlarla sohbet eden Milletvekili Ceylan, hem hal-hatır sordu, hem de sorunlarını dinledi.

Ceylan’a park gezisinde Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Fatih Şahinbaş, Belediye Meclis Üyesi Bülent Özdoğan da eşlik etti.



Ceylan, kendisini masalarına davet eden hemşehrilerinin davetini kırmayarak bir süre birlikte oturarak çay içerken, başta Çorum olmak üzere ülke ve dünya gündeminde yer alan konular hakkında da hem fikir alışverişinde bulundu, hem de bilgiler verdi.

Günün ilerleyen saatlerinde Gülabibey Mahallesindeki evine dönen Milletvekili Ceylan, Rüstem Eren Parkı’nda bulunan geleceğin umutları gençleri görünce onların yanına gitti. Ceylan, hem onların hayata bakış açılarını öğrenmek, hem de tecrübelerini aktarmak için koyu bir sohbete başladı.

Gençlere tavsiyelerde de bulunan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “Gençler lütfen ne kendine ne de milletine faydası olan muhterislerin hayallerinizi çalmasına asla müsaade etmeyin. Hırsınızın cesaretinizi kırmasına, enerjinizi heba etmesine izin vermeyin." dedi.



