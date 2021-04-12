“Hırka-i Şerif” ziyarete kapalı

On bir ayın sultanı Ramazan ayında binlerce kişinin ziyaret ettiği Hırka-i Şerif, koronavirüs tedbirleri nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaret edilemeyecek.

Hz. Muhammed'in muhafaza edilen iki kıyafetinden biri olan ve miraca yükselirken giydiği Hırka-i Şerif, Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde muhafaza ediliyor.

Peygamber Efendimizin Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif'in muhafazasını üstlenen 59. kuşaktan torunu Barış Samir, yaptığı açıklamada, Ramazan ayında yurt içi ve yurt dışından yüz binlerce insanın her yıl kutsal emaneti ziyaret ettiğini söyledi.

Sultan 1. Ahmet'in daveti üzerine 1611 yılında Hırka-i Şerif Muhafız Ailesi'nin İstanbul'a geldiğini belirten Samir, Hırka-i Şerif'in 1851'den bu yana ramazanın ilk cuması ziyarete açıldığını hatırlattı.

Tüm dünyanın koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğini hatırlatan Samir, “Koronavirüs salgınının yayılımının engellenmesi için bir çok tedbir alınmaktadır. Salgının bulaşıcılığı halen sürmektedir. Bu nedenle Hırka-i Şerif'i bu yıl da ziyarete açamayacağımız için üzgünüz” dedi.

(AA)

