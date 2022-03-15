Hiranur'un projesi beğenildi
Halkbank’ın kadın girişimcileri teşvik etme hedefiyle düzenlediği Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'nde başarılı girişimciler ödüllendirdi.
Güncel 15.03.2022, 20:45 15.03.2022, 23:47
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Hilton İstanbul Bomonti Oteli'nde yapılan programda Türkler Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Esmeray Dekli ve 7. sınıf öğrencisi Hiranur Gökboğa'nın tasarlayıp hazırladığı “Hattuşaş Mikroklima Serası” projesi ilgi gördü.
Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın yakından takip ettiği proje, katılımcıların yüksek beğenisini kazandı.
(Haber Merkezi)
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