Hira ile Hüseyin Can çiftine görkemli düğün

Seliz & Suat Bozer çiftinin kızları Hira ile Özlem & Coşkun Özgür çiftinin oğulları Hüseyin Can’ın düğün töreni geçtiğimiz Çarşamba günü Altınkaya Arena’da gerçekleştirilirken, görkemli düğüne katılım da yoğun oldu.

Renkli görüntülere sahne olan düğün töreninde davetliler, genç çiftin mutluluğuna ortak oldu. Düğünde sahne alan Umut Açıkgöz ve Hakan Altun orkestrası gecenin ilerleyen saatlerine kadar davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Kına gecesi ile daha da renklenen düğünde davetliler, Umut Açıkgöz’ün birbirinden güzel söylediği şarkılara halaylarla eşlik ederek, güzel bir akşam geçirdiler.

Öte yandan genç çift için 07 Ağustos 2021 Cumartesi günü saat 18.00’de Sungurlu Özgürler Düğün Salonu’nda da bir düğün düzenlenecek.

ÇORUM HABER, Bozer ve Özgür ailelerini kutlar, genç çifte de bir ömür boyu mutluluklar diler.

(Volkan SINAYUÇ)

