Hindistan’daki Müslümanlara yapılan zulüm kınandı

Erbakan Vakfı ve Selamet Uluslararası İnsani Yardım Derneği Çorum İl Temsilciliği de Hindistan’da Müslümanlara yönelik zulmün arttığını duyurarak olayları kınadı.

Hindistan’da Müslüman karşıtı şiddetin çığırından çıktığını belirten Erbakan Vakfı ve Selamet Uluslararası İnsani Yardım Derneği Çorum İl Temsilciliği yaptığı yazılı açıklamada “Hindistan'da son günlerde Hindu çeteler tarafından Müslüman kardeşlerimize yapılan zulme dikkat çekmek istiyoruz. Hintli Müslüman kardeşlerimize yapılan bu insanlık dışı olaylar Trump'ın ziyareti sonrası şiddetini artırdı. Camilere zarar veren Hindular, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakıyor, gördükleri Müslümanı sokak ortasında işkence ederek yerde sürüklüyorlar. Bu vahşice saldırılarda son dört günde 35 Müslüman kardeşimiz hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı kardeşimiz var. Bu ülkede Müslümanlara karşı yapılan bu insanlık dışı olayları şiddetle kınıyoruz” denildi.

Hintli Müslümanların her zaman Osmanlı ve Türklere destek verdiğini, bu zor zamanlarında da onların yanında olunması ve yapılan katliamın dünyaya duyurulmasının insanlık vazifesi olduğu belirtilen açıklamada skandal vatandaşlık yasasının yürürlükten kaldırılması gerektiği, Dışişleri Bakanlığının bu konuyla ilgili olarak Hindistan devleti nezdinde girişimlerde bulunması gerektiği, tüm dünyadaki Müslümanların uğradığı haksızlıkların son bulması için Necmettin Erbakan’ın kurduğu D8'in etkinleşmesinin artık bir zorunluluk haline geldiği ve zulme rıza gösterilmemesi gerektiği de dile getirildi.

(Haber Merkezi)