Hindistan'dan Çorum'a gelenler 14 gün yurtta karantinada kalacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında son 10 gün içinde Hindistan'dan Çorum'a gelen kişiler, yurtta karantinaya alınacak.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Sağlık Bakanlığının verilerine göre, her 100 binde 475,55 Kovid-19 hastası bulunan ve yüksek riskli iller arasında yer alan kentte uygulanacak yeni tedbirleri kararlaştırdı.

Çiftçi, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, sınır kapılarından Türkiye'ye giren ve pasaportlarında kaşe kontrolleri gerçekleştirilen yolculardan, son 10 gün içinde Hindistan'da bulunduğu anlaşılanların, Hayrettin Karaman Kız Öğrenci Yurdu'nda 14 gün karantinaya alınmasına karar verdiklerini bildirdi.

Hindistan'dan Türkiye'ye gelecek kişilerin son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmesi gerektiğini anlatan Çiftçi, "Bu kişilere 14'üncü günün sonunda PCR testi yapılmasına, test sonuçları negatif çıkan kişilerin karantinalarının sonlandırılmasına, PCR testleri pozitif çıkan kişilerin tedavilerinin ise Sağlık Bakanlığı Kovid-19 rehberi doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğünün koordinasyonunda yapılmasına karar verilmiştir." ifadesini kullandı.

Çiftçi, ayrıca Danimarka ve İngiltere'den Çorum'a gelecek kişilere yönelik karantina tedbirinin kaldırılmasının kararlaştırıldığını kaydetti.