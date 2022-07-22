Hilmi Türkmen Çorum’u gezdi

Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş başta olmak üzere İstanbul’daki çok sayıda Çorumlu dernek yöneticisi ile birlikte ilimize gelen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 37. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali kapsamında düzenlenen bir dizi etkinliğe katıldı.

Başkan Türkmen, Çorum’da ayrıca Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı da makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Belediye Başkanı Aşgın makamında ağırladığı ve hediyeler verdiği Türkmen’e “Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım barışın ve kardeşliğin şehri Çorum’umuza hoşgeldiniz” dedi.

Aşgın ve Türkmen daha sonra ise Hürriyet Meydanı etrafındaki Velipaşa Hanı, Saat Kulesi ve Dar Arasta gibi tarihi mekanları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



(Volkan SINAYUÇ)

